Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την άμεση παραίτηση όλων των μελών της ΕΟΚ και της ΚΕΔ ζήτησε ο Παναθηναϊκός, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης από τις ομάδες του ΕΣΑΚΕ.

Μέσω του COO της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Σταύρου Ντίνου (με παρόντα και τον δικηγόρο της ΚΑΕ Ευάγγελο Δεσύπρη), ο σύλλογος αιτήθηκε στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ την άμεση απομάκρυνση όλων των μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ από τη διοργανώτρια αρχή.

Advertisement

Advertisement

«Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ είναι με χειροπέδες, ενώ άλλα δύο ακούγεται πως είναι μάρτυρες υπεράσπισης των κρατουμένων. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική; Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό. Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες ΑΜΕΣΑ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ντίνος.

Μάλιστα, οι άνθρωποι των «πράσινων» δεν θέλησαν να μπουν σε διαδικασία συμμετοχής σε κοινή ανακοίνωση από πλευράς όλων των ομάδων, καθώς δεν επιθυμούσαν να πάρουν θέση για τους συλληφθέντες των ΕΟΚ και ΚΕΔ:

«Δεν θα συνταχθούμε με καμία κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ καθώς αυτά που θέλουμε να πούμε δεν θα βρουν σύμφωνες συγκεκριμένες ομάδες».

Ο Σταύρος Ντίνος αποχώρησε από τη συνάντηση όταν πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Προμηθέα και άλλοτε στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, Χρήστος Μήλας.