Ο νικητής της Euroleague θα λάβει 2.4 εκατομμύρια ευρύ, ενώ ο ηττημένος του τελικού θα κάνει δικά του 2.1 εκατομμύρια. Ο νικητής του μικρού τελικού θα λάβει 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά όπως είναι λογικό μειώνονται όσο κατεβαίνει κάποιος στη βαθμολογική κατάταξη.

Το φετινό Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο «Telecom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν με πλεονέκτημα στην τελική φάση της διοργάνωσης. Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη.

Euroleague: Τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους στη διοργάνωση

Το φετινό Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο «Telecom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν με πλεονέκτημα στην τελική φάση της διοργάνωσης. Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη.

Ο νικητής της Euroleague θα λάβει 2.4 εκατομμύρια ευρύ, ενώ ο ηττημένος του τελικού θα κάνει δικά του 2.1 εκατομμύρια. Ο νικητής του μικρού τελικού θα λάβει 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά όπως είναι λογικό μειώνονται όσο κατεβαίνει κάποιος στη βαθμολογική κατάταξη.

Αναλυτικά τα ποσά που θα πάρουν οι ομάδες