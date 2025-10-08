Το φετινό Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο «Telecom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να αγωνιστούν με πλεονέκτημα στην τελική φάση της διοργάνωσης. Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα λάβουν οι ομάδες ανάλογα με την τελική τους κατάταξη.
Ο νικητής της Euroleague θα λάβει 2.4 εκατομμύρια ευρύ, ενώ ο ηττημένος του τελικού θα κάνει δικά του 2.1 εκατομμύρια. Ο νικητής του μικρού τελικού θα λάβει 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά όπως είναι λογικό μειώνονται όσο κατεβαίνει κάποιος στη βαθμολογική κατάταξη.
Αναλυτικά τα ποσά που θα πάρουν οι ομάδες
- Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ
- Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ
- Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ
- Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ
- Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ
- Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ
- Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ
- Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ
- Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ
- 10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ
- 11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ
- 12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ
- 13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ
- 14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ
- 15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ
- 16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ