Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και επόμενος σταθμός του φαίνεται ότι θα είναι ένας… παλιός, αφού εμφανίζεται κοντά στην επιστροφή του στη Σέλτικ.

Μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη θητεία στη Σέλτικ, με δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ, ο Άγγελος Ποστέκογλου έκανε το… άλμα για την Premier League, αλλά η αποτυχημένη παρουσία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ τον φέρνει ξανά προ των πυλών των “Κελτών”.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα της Γλασκώβης προχώρησε με τη σειρά της πρόσφατα σε αλλαγή προπονητή, με τον Μπρένταν Ρότζερς να δίνει τη θέση του στον Μάρτι Ο’Νιλ, αλλά ο τελευταίος φαίνεται ότι θεωρείται προσωρινή λύση, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να είναι ο “εκλεκτός” της Σέλτικ για τη θέση.