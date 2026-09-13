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Ο Κίμι Αντονέλι δεν είναι πλέον απλώς το μεγάλο ταλέντο της Formula 1. Μετά και τη νίκη του στο Grand Prix της Ισπανίας, στη νέα πίστα Madring της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος του 2026.

Ο μόλις 20 ετών Ιταλός της Mercedes πέτυχε την όγδοη νίκη του σε 14 αγώνες, τη δεύτερη συνεχόμενη μετά τον θρίαμβό του στη Μόντσα, και έφθασε τους 292 βαθμούς. Η διαφορά του από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ άνοιξε πλέον στους 81 βαθμούς, ενώ απομένουν εννέα Grand Prix για την ολοκλήρωση της σεζόν.

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Η Μαδρίτη έφερε τα πάνω κάτω

Ο Λάντο Νόρις είχε ξεκινήσει από την pole position και έδειχνε ικανός να πάρει τη νίκη, όμως η εμφάνιση του Virtual Safety Car και ένα προβληματικό pit stop της McLaren άλλαξαν τα δεδομένα. Ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία και πέρασε στην πρωτοπορία.

Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος και ο Νόρις περιορίστηκε στην τρίτη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν τέταρτος και ο Τζορτζ Ράσελ πέμπτος. Ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε νωρίς με πρόβλημα στα φρένα της Ferrari. (Reuters)

Ο Αντονέλι απομακρύνεται

Η εικόνα της βαθμολογίας είναι πλέον εντυπωσιακή. Ο Αντονέλι έχει 292 βαθμούς έναντι 211 του Ράσελ. Ακολουθούν ο Χάμιλτον με 191, ο Νόρις με 186, ο Λεκλέρ με 167 και ο Φερστάπεν με 145.

Η πρώτη δεκάδα των οδηγών μετά τη Μαδρίτη είναι:

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Κίμι Αντονέλι – 292 Τζορτζ Ράσελ – 211 Λιούις Χάμιλτον – 191 Λάντο Νόρις – 186 Σαρλ Λεκλέρ – 167 Μαξ Φερστάπεν – 145 Όσκαρ Πιάστρι – 120 Ιζάκ Χάτζαρ – 71 Λίαμ Λόσον – 59 Πιέρ Γκασλί – 41

Κυριαρχία Mercedes και στους κατασκευαστές

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υπεροχή της Mercedes στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η γερμανική ομάδα βρίσκεται στους 503 βαθμούς, έχοντας δημιουργήσει διαφορά 145 βαθμών από τη Ferrari.

Η Ferrari είναι δεύτερη με 358 βαθμούς, η McLaren τρίτη με 306 και η Red Bull Racing τέταρτη με 230. Ακολουθούν RB με 77, Alpine με 68, Haas με 21, Audi με 17, Williams με 11, Aston Martin με 3 και Cadillac χωρίς βαθμό.

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Μπροστά σε ιστορικό ρεκόρ

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν ο Αντονέλι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά και εάν θα γράψει ιστορία.

Στα 20 του χρόνια βρίσκεται σε θέση να γίνει ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, εφόσον διατηρήσει το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει δημιουργήσει.

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Και με οκτώ νίκες στους πρώτους 14 αγώνες, η εικόνα του πρωταθλήματος έχει αλλάξει δραματικά: ο Αντονέλι δεν κυνηγά πλέον τους μεγάλους της Formula 1. Είναι εκείνος που κυνηγούν όλοι οι υπόλοιποι.