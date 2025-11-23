Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Άρη, χάρη σε ένα γκολ του Ζίνι, που επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο Αγκολέζος επιθετικός ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς σκόραρε στο 77′ με καρφωτή κεφαλιά μετά από ακριβείας σέντρα του Πέτρου Μάνταλου, χαρίζοντας το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο στην “Ένωση”. Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε στους 25 βαθμούς και την τρίτη θέση του πρωταθλήματος, ενώ ο Άρης παρέμεινε στην έβδομη θέση με 13 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να κυριαρχεί, δημιουργώντας αρκετές φάσεις. Στο 10′ ο Μάνταλος απείλησε από μακριά, αλλά ο Διούδης απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 17′, ένα έξυπνο φάουλ του Μάνταλου βρήκε τον Γιόβιτς, αλλά η κεφαλιά του Σέρβου πέρασε άουτ. Στο 30′, ο Ζοάο Μάριο γύρισε την μπάλα στον Ρότα, όμως το πλασέ ήταν αδύναμο και στα χέρια του Διούδη. Ο Άρης είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους στο 33′, όταν το σουτ του Παναγίδη σταμάτησε στο δοκάρι του Στρακόσα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με την ΑΕΚ να ελέγχει, αλλά να μην μπορεί να τελειώσει τις φάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ συνέχισε την πίεση. Ο Ζίνι έχασε μεγάλη ευκαιρία από πλάγια θέση στο ξεκίνημα, ενώ ο Διούδης κράτησε τον Άρη στο παιχνίδι με αποκρούσεις σε τετ-α-τετ του Πέρεθ και σουτ του Γιόβιτς. Στο 66′, ο Ρέλβας βρέθηκε κοντά στο γκολ, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι “κιτρινόμαυροι” συνέχισαν να πιέζουν και τελικά στο 77′ ήρθε η λύτρωση με τον Ζίνι. Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη με 1-0.

Η σύνθεση της ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις στην άμυνα, ενώ ο Μάνταλος και ο Πινέδα οργάνωναν το παιχνίδι στο κέντρο. Στην επίθεση, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς και Ζίνι προσπάθησαν να βρουν λύσεις απέναντι στον Άρη, που είχε τον Διούδη στο τέρμα και προσπάθησε με τον Παναγίδη και τον Πέρεθ να απειλήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η νίκη αυτή αναδεικνύει τη σημασία του Ζίνι και την αποφασιστικότητα της ΑΕΚ, που συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα, παρά τις δυσκολίες στην τελική προσπάθεια.