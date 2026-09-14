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Την άποψη ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη εξέφρασε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος υποστήριξε παράλληλα πως δικαιούται να κατακτήσει τη φετινή Χρυσή Μπάλα.

Ο 19χρονος επιθετικός φαίνεται πως έχει βρει ξανά τον εξαιρετικό του ρυθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς μετρά έξι τέρματα στην La Liga. Παράλληλα, έχει σκοράρει μία φορά στο Champions League, ενώ έχει καταγράψει και δύο ασίστ.

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Οι εμφανίσεις του στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, σε συνδυασμό με την παρουσία του την περασμένη σεζόν και την κατάκτηση του Μουντιάλ, τον έχουν τοποθετήσει μεταξύ των βασικών υποψηφίων για το κορυφαίο ατομικό βραβείο.

Ο ίδιος ο Γιαμάλ, μιλώντας σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα και έβαλε τον εαυτό του στην ίδια κατηγορία με τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα θεωρεί πως η συνολική του παρουσία και οι τίτλοι που έχει κατακτήσει αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητά του για το βραβείο.

«Σε ποιον θα το έδινα (σσ το βραβείο της Χρυσής Μπάλας); Στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Σε ποιον θα το δώσουν εκείνοι; Ειλικρινά, όσον αφορά τον καλύτερο στον κόσμο, νομίζω ότι ίσως είμαστε δύο, ο Μπαπέ κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι το αξίζω φέτος λόγω των τίτλων που έχω κατακτήσει. Όλοι όσοι παρακολουθούν τους αγώνες το γνωρίζουν».

🚨🌕 Lamine Yamal: “Kylian Mbappé and I, we are the two BEST in the world…



…but I think I AM the one who deserves to win the Ballon d’Or”, told Movistar. 🔥☝🏽 pic.twitter.com/ymjg1k8lIH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2026