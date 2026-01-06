Ο Παναθηναϊκός (12-8) υπέστη ήττα-σοκ από την Αρμάνι Μιλάνο (10-10) για την 20η αγωνιστική της Euroleague, την δεύτερη συνεχόμενη στην έδρα του μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» ήταν αρκετά άστοχοι στην επίθεση, με τον Λορέντζο Μπράουν (17 πόντοι, 5 ασίστ) να «πληγώνει» την πρώην ομάδα του και τον Μπρουκς (24π.) να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι:

Ισοροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα από τους Ναν, Χολμς και Ερναγκόμεζ, έχοντας από νωρίς μικρό προβάδισμα (12-9, 5′). Στην συνέχεια, ο Φαρίντ (5π.) με συνεχόμενους πόντους διεύρυνε την διαφορά και ο Παναθηναϊκός τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (20-15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός μπήκε περισσότερο συγκεντρωμένος και χάρη στο τρίποντο του Ερναγκόμεζ (5π.) και το ωραίο καλάθι του Σορτς από μέση απόσταση, η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε διψήφιο νούμερο (25-15, 12′). Η Αρμάνι απάντησε προσωρινά με ένα γρήγορο 5-0 σερί, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να ψάχνουν στο ζωγραφιστό τον κυρίαρχο Χολμς (12π.), ο οποίος έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση και τον Παναθηναϊκό να τελειώνει το ημίχρονο ξανά στο +5 (43-38).

Προβάδισμα η Αρμάνι, αντίδραση ο Σλούκας

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Αρμάνι μπήκε αρκετά δυνατά και απέκτησε το προβάδισμα, μετά την φοβερή άμυνα του Λεντέι στον Ναν και το καλάθι του Λορένζο Μπράουν (8π.) στον αιφνιδιασμό (43-45), γεγονός που ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει άμεσα σε τάιμ άουτ. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα με τον εξαιρετικό Μπράουν (14π.), ωστόσο ο Σλούκας (6 πόντοι, 8 ασίστ) πάτησε το «γκάζι» και με εξαιρετική οργάνωση από τον Έλληνα διεθνή, ο Παναθηναϊκός έτρεξε 8-0 σερί (58-55). Η Αρμάνι με νέο σερί 6-0 έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 58-61.

Φθηνά λάθη ο Παναθηναϊκός, τρίποντες βόμβες ο Μπρουκς

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έμοιαζαν να έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου. Οι «πράσινοι» έκαναν φθηνά λάθη, είτε στην επαναφορά της μπάλας, είτε στο κατέβασμα, με τον Μπρουκς (18π.) να σκοράρει ανενόχλητος από την περιφέρεια και την Αρμάνι να φτάνει την διαφορά στο +8 (58-66, 32′).

Ο Σλούκας για ακόμα μία φορά βγήκε μπροστά και με πέντε συνεχόμενους πόντους άσκησε πίεση στην άμυνα της Αρμάνι (63-66). Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα και βρήκαν λύσεις με τον Νίμπο (14π.), την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι άστοχος στην επίθεση (65-73, 37′). Ο Μπρουκς (4/8 τρίποντα) είχε βρει ρυθμό όμως και με νέο σουτ πίσω από τα 6.75 έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του (67-79, 38′). Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός και ο Παναθηναϊκός έχασε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην έδρα του, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεζ

Αρμάνι Μιλάνο: (Τζουζέπε Ποέτα) Μανιόν, Μπράουν, Μπούκερ, Μπρουκς, Λεντέι, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Νίμπο

