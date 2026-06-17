Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ Παναθηναϊκός καθώς και τους αθλητές Ματίας Λεσόρ, Τζέριαν Γκραντ για όσα διαδραματίστηκαν στην φυσούνα του ΣΕΦ μετά το τέλος του Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό και τα επεισόδια με τους αστυνομικούς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ χαρακτηρίζει το περιστατικό στην φυσούνα του ΣΕΦ ως «σοβαρό φαινόμενο βίας» στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ.

Advertisement

Advertisement

Άλλωστε πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξε μεγάλη ένταση τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, που οδήγησε στην απευθείας αποβολή του Ναν και του Τζόουνς μετά τον καυγά που είχαν και που συνεχίστηκε στα αποδυτήρια.

Εκεί, οι δύο αθλητές πιάστηκαν στα χέρια, με το στιγμιότυπο να κάνει αμέσως τον γύρο του διαδικτύου και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει επίθεση στον Αμερικανό γκαρντ από τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».