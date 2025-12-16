O Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, την περιοδεία του σε τέσσερις πόλεις της Ινδίας, η οποία είχε στόχο τον συνδυασμό αθλητικών δράσεων και πρωτοβουλιών οικολογικής ευαισθητοποίησης, έχοντας στο πλευρό του τους συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ.

Μια περιοδεία που είχε και στιγμές έντασης, λόγω της «Μέσι – Μάνια» των θαυμαστών του Αργεντινού. Θυμίζουμε ότι η εκδήλωση του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου, στην Καλκούτα, κατέληξε σε χάος με εξαγριωμένους οπαδούς να πετάνε καθίσματα και να εισβάλλουν στο γήπεδο, τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα και η παρουσία του Λιονέλ Μέσι περιορισμένη.

Σε μια από τις μετακινήσεις του στην Ινδία, ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται να κάθεται σε πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, στριμωγμένος, μαζί με τους Ντε Πολ και Σουάρες.

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα -που έγινε viral- δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου, να τραβάει μια selfie με τον Λιονέλ Μέσι μαζί με τους συμπαίκτες του Ροντρίγκο Ντε Πολ και Λουίς Σουάρες.

Ο οδηγός εμφανίζεται ντυμένος επίσημα, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα ήταν μέλος της ομάδας που βοηθούσε στην «περιοδεία» του Λιονέλ Μέσι.

Μια σπάνια και χαλαρή στιγμή του Λιονέλ Μέσι και των συμπαικτών του σε μια απλή πρόταση για μια selfie, εκτός αγωνιστικών χώρων.