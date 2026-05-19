Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Ινδία ο τραγικός θάνατος μιας 33χρονης τουρίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της σε πάρκο άγριας ζωής στην περιοχή Κοντάγκου, όταν καταπλακώθηκε από ελέφαντα κατά τη διάρκεια συμπλοκής ανάμεσα σε δύο ζώα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε τουριστική εγκατάσταση που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ελέφαντες. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν καθημερινά σε οργανωμένες εμπειρίες, όπως η σίτιση και το μπάνιο των ζώων, υπό την επίβλεψη οδηγών και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η άτυχη γυναίκα είχε μπει στο νερό μαζί με άλλους επισκέπτες για να παρακολουθήσει τους ελέφαντες να κάνουν μπάνιο. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν δύο από τα ζώα, που ονομάζονται Καντσάν και Μαρθάντα, άρχισαν ξαφνικά να γίνονται επιθετικά μεταξύ τους.

Παρά τις προσπάθειες των οδηγών να ηρεμήσουν τους ελέφαντες και να απομακρύνουν τον κόσμο από το σημείο, η σύγκρουση κλιμακώθηκε. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο ελέφαντας Μαρθάντα φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε πάνω στην 33χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε κάτω από το τεράστιο σώμα του ζώου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

😢 A tourist woman was killed during an elephant bathing session at the popular Dubare safari camp in India



The 33-year-old visitor from Chennai became trapped between two elephants that suddenly started fighting in the river during a tourist attraction event.



According to… pic.twitter.com/xJziKxbsmw — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026

Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού έχει ήδη κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα συζήτηση γύρω από τα μέτρα ασφαλείας σε τουριστικές δραστηριότητες με άγρια ζώα.

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας, ενώ οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και για το αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.