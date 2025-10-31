Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε σε αγώνα στην Ιταλία, όταν ο ποδοσφαιριστής της Τάραντο, Ντε Ρόσα, έδιωξε την μπάλα με δύναμη για λόγους fair play, αλλά τελικά σκόραρε, γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Τάραντο με την Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza. Το παιχνίδι έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, ωστόσο αυτό που έγινε στο 70ο λεπτό παραλίγο να τα «τινάξει» όλα στον αέρα.

Τότε, ένας παίκτης από την φιλοξενούμενη ομάδα, έμεινε κάτω λόγο τραυματισμού και οι συμπαίκτες του πέταξαν την μπάλα πλάγιο. Μετά από λίγα λεπτά, ο παίκτης της Τάραντο, θέλοντας ενδεχομένως να επιστρέψει την μπάλα στον αντίπαλο τερματοφύλακα, έβαλε περισσότερη δύναμη απ’ όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ από πολύ μακρινή απόσταση.

Nel frattempo in Acquaviva Taranto gli ospiti, per restituire la palla agli avversari, segnano il gol del 4 a 1 da centrocampo



Poi, essendo degli zingari Tarantini, non restituiscono la rete agli avversari pic.twitter.com/zprP1ALJoQ October 30, 2025

Αμέσως, ο διαιτητής έτρεξε πάνω στον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, στον οποίον είχαν ήδη πάει με απειλητικές διαθέσεις οι παίκτες της Ακουαβίβα, ζητώντας του τον λόγο. Ο ίδιος φαίνεται να κατάλαβε το λάθος του, σηκώνοντας τα χέρια, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ήθελε να σκοράρει.

Πάντως οι παίκτες της Τάραντο δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να βάλουν και εκείνοι γκολ, με το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης να διαμορφώνεται 5-1.