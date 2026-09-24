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Στις 24 Σεπτεμβρίου 1957, η Βαρκελώνη ντύθηκε στα μπλαουγκράνα. Χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνθηκαν προς το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκείνη την ημέρα άνοιγε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Καμπ Νου δεν θα γινόταν απλώς η έδρα της Μπαρτσελόνα. Θα μετατρεπόταν σε τόπο λατρείας για εκατομμύρια φιλάθλους, σε σκηνή ανεπανάληπτων ποδοσφαιρικών παραστάσεων και σε σύμβολο μιας ολόκληρης περιοχής που συνδέει την ομάδα με την ιστορία και την ταυτότητά της.

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Από το Λες Κορτς στο μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης

Η ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου προέκυψε από την τεράστια αύξηση της δημοτικότητας της Μπαρτσελόνα. Το παλιό Λες Κορτς, που είχε εγκαινιαστεί το 1922, δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συλλόγου. Καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη προσέλευση φιλάθλων είχε ο Ούγγρος σούπερ σταρ Λαντισλάο Κουμπάλα.

Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν το 1954 και ολοκληρώθηκαν το 1957. Το κόστος έφτασε τα 288 εκατομμύρια πεσέτες. Στα εγκαίνια, το γήπεδο είχε χωρητικότητα 93.053 θεατών. Η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε σε φιλικό αγώνα ομάδα της Βαρσοβίας και επικράτησε με 4-2. Ο Εουλόχιο Μαρτίνες πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία του Καμπ Νου.

Το όνομα σημαίνει «Νέο Γήπεδο» στα καταλανικά. Αρχικά ήταν ανεπίσημο, αλλά καθιερώθηκε οριστικά το 2001. Το 1982, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας, η χωρητικότητα αυξήθηκε σε περίπου 115.000 θεατές. Αργότερα μειώθηκε σε περίπου 99.000.

Η Μπαρτσελόνα γεννήθηκε το 1899

Στις 29 Νοεμβρίου 1899, ο Ελβετός Χανς Γκάμπερ, γνωστός στην Καταλονία ως Ζοάν Γκάμπερ, ίδρυσε μαζί με φίλους του την FC Barcelona. Η ομάδα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο.

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Το σύνθημα «Més que un club», δηλαδή «Κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος», εκφράζει τη σύνδεσή της με την καταλανική κοινωνία. Κατά τη δικτατορία του Φράνκο, η Μπαρτσελόνα αποτέλεσε χώρο έκφρασης της καταλανικής ταυτότητας.

Ο Κρόιφ άλλαξε την ιστορία της Μπαρτσελόνα

Το 1973 έφτασε στη Βαρκελώνη ο Γιόχαν Κρόιφ. Το 1974, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα και νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 5-0 στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

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Επιστρέφοντας ως προπονητής, δημιούργησε την «Dream Team» με τον Ρόναλντ Κούμαν, τον Χρίστο Στόιτσκοφ, τον Μίκαελ Λάουντρουπ και τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Το 1992, στο Γουέμπλεϊ, ήρθε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών με 1-0 επί της Σαμπντόρια και γκολ του Κούμαν στην παράταση.

Από τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο στον Μέσι

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 1982 έως το 1984. Ο Ρομάριο έφτασε το 1993 και ο Ρονάλντο, το «Φαινόμενο», πέτυχε 47 γκολ σε 49 επίσημους αγώνες τη σεζόν 1996-97.

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Ο Ριβάλντο συνέχισε την παράδοση των Βραζιλιάνων αστέρων, ενώ ο Ροναλντίνιο, από το 2003, βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το Champions League του 2006.

Και ύστερα ήρθε ο Λιονέλ Μέσι. Με 672 γκολ σε 778 επίσημες συμμετοχές, ο Αργεντινός κατέκτησε 10 ισπανικά πρωταθλήματα, τέσσερα Champions League και επτά Κύπελλα Ισπανίας. Η αποχώρησή του το 2021 έκλεισε μια ιστορική εποχή.

Η χρυσή εποχή του Γκουαρδιόλα

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Το 2008 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Με τον Μέσι, τον Τσάβι, τον Ινιέστα, τον Μπουσκέτς και τον Πουγιόλ, η ομάδα καθιέρωσε ένα μοντέλο κατοχής, κίνησης και πίεσης.

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Το 2009 κατέκτησε έξι τρόπαια μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το 2011 νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 στο Γουέμπλεϊ. Το 2015, με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε και την τριάδα Μέσι, Σουάρες και Νεϊμάρ, ήρθε το πέμπτο Champions League.

Οι τίτλοι που γεμίζουν την τροπαιοθήκη

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 29 πρωταθλήματα Ισπανίας, 32 Κύπελλα Ισπανίας, 16 ισπανικά Σούπερ Καπ, πέντε Champions League, τέσσερα Κύπελλα Κυπελλούχων, πέντε ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

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Τα πέντε ευρωπαϊκά της στέμματα ήρθαν το 1992, το 2006, το 2009, το 2011 και το 2015. Το 29ο πρωτάθλημα κατακτήθηκε τον Μάιο του 2026, με προπονητή τον Χάνσι Φλικ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και το αιώνιο El Clásico

Η αντιπαλότητα με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γεγονότα στον κόσμο. Το El Clásico συνδέθηκε ιστορικά και με πολιτιστικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στην Καταλονία και την κεντρική Ισπανία.

Από τις παλαιότερες μονομαχίες μέχρι τις αναμετρήσεις Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι αγώνες των δύο συλλόγων συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η Μασία και η νέα γενιά με τον Λαμίν Γιαμάλ

Από την περίφημη ακαδημία Λα Μασία προήλθαν ο Μέσι, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Πουγιόλ, ο Μπουσκέτς και πολλοί ακόμη. Η νέα γενιά έχει ως χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον Λαμίν Γιαμάλ, μαζί με νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πάου Κουμπαρσί και ο Φερμίν Λόπεθ.

Το νέο Καμπ Νου και η επιστροφή στο σπίτι

Το 2023 άρχισε η μεγάλη ανακατασκευή του ιστορικού γηπέδου, στο πλαίσιο του προγράμματος Espai Barça. Η ομάδα μεταφέρθηκε προσωρινά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης. Το Spotify Camp Nou σχεδιάζεται να διαθέτει περίπου 105.000 θέσεις όταν ολοκληρωθεί πλήρως.

Σχεδόν επτά δεκαετίες μετά τα εγκαίνια της 24ης Σεπτεμβρίου 1957, το Καμπ Νου παραμένει το σπίτι μιας ομάδας που έγραψε ιστορία με τον Κουμπάλα, τον Κρόιφ, τον Μαραντόνα, τον Ροναλντίνιο και τον Μέσι. «Més que un club». Κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος.