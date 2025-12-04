Η ανιδιοτελής αγάπη για την Αργεντινή ήταν αυτή που ώθησε τους Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ να διανύσουν περισσότερα από 28.000 χιλιόμετρα, μέσα σε λίγες μέρες, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την χώρα τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δύο παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, πέταξαν σε Βουλγαρία, Κούβα, Αργεντινή και Ισπανία, ενώ μετά το πέρας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων με την εθνική τους ομάδα, εντάχθηκαν ξανά στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο για τον εκτός έδρας αγώνα της Ρεάλ με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Αρχικά, Καμπάτσο και Ντεκ πέταξαν στην Βουλγαρία για τον αγώνα της Ρεάλ εναντίον της Χάποελ Ιερουσαλήμ, που έλαβε χώρα στις 25 Νοεμβρίου. Τρεις μέρες αργότερα, βρίσκονταν ήδη στην Αβάνα, καθώς ενσωματώθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κούβα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις 2 Δεκεμβρίου η Αργεντινή υποδέχτηκε την Κούβα στο Μπουένος Άιρες, σε ένα παιχνίδι όπου κανένας εκ των δύο δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί περισσότερο από 20 λεπτά, καθώς η ομάδα τους επικράτησε άνετα με 105-49. Ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στην Αργεντινή, Ντεκ και Καμπάτσο επέστρεψαν στην Μαδρίτη, ξεκουράστηκαν ελάχιστα και στην συνέχεια ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη, για τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα σε Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης.

Συνολικά οι δύο παίκτες διένυσαν περισσότερα από 28.000 χιλιόμετρα, καθώς ένιωσαν υποχρεωμένοι να εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους, στην προσπάθεια που γίνεται για να δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Υπενθυμίζεται ότι η Αργεντινή είχε φτάσει μέχρι και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019, ενώ απουσίαζε από το Παγκόσμιο του 2023.

(Με πληροφορίες από AS)