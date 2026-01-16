Ακόμα δεν έχουμε δει τον Κάρλος Αλκαράθ να αγωνίζεται στη Rod Laver Arena στο φετινό Australian Open, αλλά τον είδαμε σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο: αυτόν του γκρουμ.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας του κόσμου αποδέχτηκε την πρόκληση και ντύθηκε γκρουμ στο ξενοδοχείο Crown Towers στη Μελβούρνη, που τον φιλοξενεί. Φορώντας τη στολή του, μαζί με κονκάρδα με το όνομά του, ξεκίνησε τη δουλειά. Βγήκε στην είσοδο για να κουβαλήσει τσάντες, αλλά όλοι τον αναγνώρισαν αμέσως και ξέσπασαν σε γέλια.

Τον πρώτο που συνάντησε ήταν ο Καναδός τενίστας Φελίξ Οζέ Αλιασίμ στο ασανσέρ. «Αν χρειαστείς οτιδήποτε στο δωμάτιο, ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ», είπε ο Καρλίτος με χαμόγελο στον Αλιασίμ.

Στη συνέχεια, βοήθησε τρεις νεαρούς άνδρες να βγάλουν τις βαλίτσες τους, οι οποίοι έμειναν εντελώς έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη ήταν εκείνος που κουβαλούσε τις αποσκευές τους. Το στιγμιότυπο αυτό έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του Αλκαράθ, που εκτός από κορυφαίος στο κορτ, δεν διστάζει να βοηθήσει και με τις πιο απλές, καθημερινές δουλειές.

Carlos Alcaraz took time out of his busy schedule this week to carry bags at Crown Towers as an undercover doorman! The world number 1 is in Melbourne for the Australian Open, which kicks off next week. pic.twitter.com/9x0Cke7k5U — Herald Sun (@theheraldsun) January 15, 2026