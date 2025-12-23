Ο Παναθηναϊκός (12-6) δεν «μάσησε» από το σπουδαίο ξεκίνημα της Ζαλγκίρις (10-8). Επέστρεψε από το -14 της τρίτης περιόδου, βρήκε πολύτιμες λύσεις με «κανονιές» από Ναν (21π.) και Όσμαν (5/6 τρίποντα) και πήρε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 85-92 στην Λιθουανία, την τρίτη συνεχόμενη επικράτησή του στην Euroleague.

Πολύ καλός ήταν και ο Γιούρτσεβεν (14π.), με τον Τούρκο διεθνή να κρατάει τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγώνα, τις στιγμές που το «τριφύλλι» δεν μπορούσε να βρει «αντίδοτο» στις «μαχαιριές» των Ράιτ και Ουλάνοβας, ενώ η διαφορά έμοιαζε να ξεφεύγει.

Το παιχνίδι:

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα του «τριφυλλιού». Ο Φαρίντ φάνηκε να βρίσκει τον μπελά του με τον Ράιτ (6π.) και έγινε γρήγορα αλλαγή, με τον Αμερικανό της Ζαλγκίρις να εκμεταλλεύεται τα γρήγορα πόδια που έχει, φτάνοντας με ευκολία στο καλάθι. Στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά με τον Σορτς (4π.) αλλά η Ζαλγκίρις έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και έκανε γρήγορα το +9 με τον Λο (26-17, 9′).

Αμυντικά προβλήματα το «τριφύλλι», κυρίαρχος ο Ράιτ

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου να αντιμετωπίζει αμυντικά προβλήματα, με τον Λο (7π.) να φτάνει αρκετές φορές ανενόχλητος κάτω από το καλάθι του «τριφυλλιού» και να σκοράρει από κοντά. Γκραντ και Γιούρτσεβεν κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, ωστόσο η Ζαλγκίρις ήταν κυρίαρχη στην ρακέτα. Τόσο ο Ράιτ (10π.) όσο και ο Μπιρούτις (6π.) δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να διευρύνουν περισσότερο την διαφορά (46-32, 16′).

Το γύρισε με Όσμαν και Σορτς – Σπουδαία αντίδραση ο Παναθηναϊκός

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις συνέχισε να σημαδεύει τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και η μπάλα έφτανε συχνά στα χέρια των Ράιτ (16π.) και Μπιρούτις (4/5 δίποντα), με τους Γκος και Φρανσίσκο να οργανώνουν εξαιρετικά. Ο Γιούρτσεβεν (14π.) οδήγησε την ομάδα του στην επίθεση, ενώ στα μέσα της περιόδου ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε σημαντικά, παίζοντας ωραίο μπάσκετ. Ειδικότερα, οι παίκτες του Αταμάν κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα, ενώ ο Όσμαν και ο Σορτς, σκόραραν αμφότεροι από την περιφέρεια και έριξαν την διαφορά στον πόντο (62-61, 28′).

Στην εξίσωση και ο Ναν

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Όσμαν (19π.) το έπιασε από εκεί που το άφησε νωρίτερα. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα και ακόμα ένα σουτ, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (68-71, 32′), αναγκάζοντας τον Μασιούλις να καλέσει πρόωρα τάιμ άουτ. Μάλιστα, στην εξίσωση μπήκε και ο Ναν (14π.) ο οποίος με νέο τρίποντο έκανε το +8 (68-76).

Ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού (19π.) συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με νέο σουτ από μακρινή απόσταση έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του (71-81, 35′). Στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός σούταρε εξαιρετικά πίσω από τα 6.75 και οι παίκτες της Ζαλγκίρις δεν ήξεραν ποιον να πρωτομαρκάρουν, με τον Καλαϊτζάκη να σκοράρει επίσης για τρεις (73-84).

Στην συνέχεια, ο Φαρίντ μοίραζε τάπες στην άμυνα και στην επίθεση ο Ναν απλωνόταν στον αιφνιδιασμό, διατηρώντας το σημαντικό προβάδισμα που είχε αποκτήσει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα, ο Σορτς (13π.) απάντησε και εκείνος με καλάθι στην προσπάθεια της Ζαλγκίρις να επιστρέψει στον αγώνα (81-91, 38′). Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92

Ζαλγκίρις: (Τόμας Μασιούλις) Γκος 17, Φρανσίσκο 3, Ράιτ 22, Μπραζντέικις, Τουμπέλις 4, Λο 9, Σλίβα 5, Μπιρούτις 10, Μπουτκεβίτσιους 3, Ουλάνοβας 12

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 15, Καλαϊτζάκης 5, Όσμαν 22, Χολμς 2, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 8, Ναν 21, Φαρίντ 1, Ερναγκόμεζ, Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 14

