Μετά από 533 ημέρες απουσίας, ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στη δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στη νίκη επί της Καρδίτσας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε πως, όσο αποκτά ρυθμό και παραμένει υγιής, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας που τον στήριξε σε όλη τη δύσκολη περίοδο αποθεραπείας του.

Μετά το παιχνίδι, μίλησε για την αυτοπεποίθηση που έδειξε παρά την πολύμηνη αποχή, τονίζοντας ότι «έτσι είμαι. Προσπαθούσα όλο αυτό το διάστημα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι. Όταν δουλεύεις σκληρά, έχεις πίστη στον εαυτό σου».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στήριξη που έλαβε από συμπαίκτες και προπονητές, επισημαίνοντας πόσο σημαντική ήταν για την ψυχολογία του. Όσο για τη φυσική του κατάσταση, ανέφερε πως ένιωσε κουρασμένος στα τελευταία λεπτά, αλλά χαρούμενος που αγωνίστηκε ξανά μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Σχετικά με το πλάνο επανένταξης, σημείωσε ότι προχωρά μέρα με τη μέρα, ανάλογα με το πώς αισθάνεται, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο. Κλείνοντας, τόνισε πως «ο Ολυμπιακός χρειάζεται όλους τους παίκτες υγιείς» και ευχήθηκε να υπάρξει μια επιτυχημένη και χωρίς τραυματισμούς σεζόν για την ομάδα.