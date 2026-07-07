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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή έξι διοργανώσεων.

Παρά τις πολυάριθμες επιτυχίες του, το Παγκόσμιο Κύπελλο παρέμεινε το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει στην καριέρα του.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής σημείωσε συνολικά 11 γκολ σε 27 συμμετοχές σε Μουντιάλ, παραμένοντας ο μοναδικός παίκτης που σκόραρε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.

Ο Ρονάλντο δηλώνει ότι αποχωρεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο με καθαρή συνείδηση, έχοντας προσφέρει τα πάντα στην εθνική του ομάδα.

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Ήταν μια εικόνα που έμοιαζε με επίλογο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μόνος στη φυσούνα, σκυφτός, φορτισμένος, μετά την ήττα της Πορτογαλίας με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Το γκολ του Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις έκλεισε όχι απλώς έναν αγώνα, αλλά ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Το τέλος μιας διαδρομής στα Μουντιάλ

Ο Ρονάλντο είχε προαναγγείλει ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά τον αποκλεισμό το επανέλαβε: θα έχει χρόνο να σκεφτεί, να μείνει με την οικογένειά του και να αποφασίσει χωρίς βιασύνη για το συνολικό μέλλον του στην εθνική Πορτογαλίας. Δεν ανακοίνωσε οριστικό τέλος από την εθνική, αλλά ξεκαθάρισε ότι σε Μουντιάλ δεν θα τον ξαναδούμε.

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Η τελευταία εικόνα του, όπως περιγράφεται και από τα διεθνή και ελληνικά δημοσιεύματα, ήταν σκληρή για όσους μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά με τον αριθμό 7. Ένας παίκτης που συνήθισε να φεύγει από τα γήπεδα με υψωμένες γροθιές, αυτή τη φορά περπατούσε μόνος, με τη σιωπή να λέει περισσότερα από κάθε δήλωση.

Το ένα τρόπαιο που δεν ήρθε ποτέ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε σχεδόν τα πάντα. Champions League, πρωταθλήματα σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία, Χρυσές Μπάλες, Euro 2016, Nations League 2019 και 2025 με την Πορτογαλία. Όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο έμεινε το μεγάλο τρόπαιο που δεν μπήκε ποτέ στη συλλογή του. Ο ίδιος πάντως είπε ότι φεύγει με «καθαρή συνείδηση», γιατί έδωσε τα πάντα και γιατί η Πορτογαλία, πριν από τη δική του εποχή, δεν είχε κατακτήσει κανέναν μεγάλο τίτλο.

Σε έξι Μουντιάλ, από το 2006 μέχρι το 2026, ο Ρονάλντο έγραψε 27 συμμετοχές και 11 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που σκόραρε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά το φινάλε του ήρθε χωρίς την κορυφή του κόσμου.

Οι αριθμοί μιας μυθικής καριέρας

Με την εθνική Πορτογαλίας, ο Ρονάλντο έχει καταγραφεί από το Transfermarkt στις 233 συμμετοχές και στα 146 γκολ, αριθμοί που τον κρατούν στην κορυφή της χώρας του τόσο σε εμφανίσεις όσο και σε σκοράρισμα.

Συνολικά στην καριέρα του, με βάση τις τελευταίες δημόσιες καταγραφές, βρίσκεται στα 976 επίσημα γκολ: 450 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 129 με την Αλ Νασρ, 101 με τη Γιουβέντους, 5 με τη Σπόρτινγκ και 146 με την Πορτογαλία.

Σε συμμετοχές, οι βάσεις δεδομένων διαφέρουν οριακά, ανάλογα με το αν μετρούν συγκεκριμένα Σούπερ Καπ ή διοργανώσεις εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Η ασφαλής εικόνα είναι ότι ο Ρονάλντο έχει ξεπεράσει τις 1.300 επίσημες εμφανίσεις σε συλλόγους και εθνική, με τον αριθμό να κινείται περίπου στις 1.330.

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Ο αποχαιρετισμός χωρίς αποχώρηση

Η Πορτογαλία έφυγε από το Μουντιάλ με πίκρα. Η Ισπανία πήρε την πρόκριση με γκολ στο 91ο λεπτό, σε ένα ματς όπου ο Ρονάλντο προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει την ιστορία.

Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μείνει στην ιστορία. Αυτό έχει απαντηθεί εδώ και χρόνια. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμη θα συνεχίσει να κυνηγά τον τελευταίο μεγάλο προσωπικό αριθμό: τα 1.000 επίσημα γκολ. Του λείπουν 24.

Αλλά ό,τι κι αν αποφασίσει από εδώ και πέρα, η εικόνα του μοναχικού περπατήματος στη φυσούνα θα μείνει ως το τελευταίο καρέ του στα Μουντιάλ. Όχι ως εικόνα ήττας. Ως εικόνα τέλους μιας εποχής.

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