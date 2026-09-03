Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Νίκης Βόλου με 1-0 στο ΟΑΚΑ, εξασφαλίζοντας τη νίκη χάρη σε κεφαλιά του Βισέντε Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά συνάντησαν ισχυρή αντίσταση από μια οργανωμένη ομάδα που έχασε σημαντική ευκαιρία με δοκάρι του Έππα.

Παρά την πίεση που άσκησε η φιλοξενούμενη ομάδα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο έως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ, σε μια αναμέτρηση όπου χρειάστηκε το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα για να κάμψει την αντίσταση της ομάδας του Στέλιου Μαλεζά.

Το «τριφύλλι» είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως δυσκολεύτηκε σημαντικά απέναντι στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο και δημιούργησαν τις δικές τους σημαντικές ευκαιρίες.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Ραστόντερ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή έπειτα από πάσα του Κάτρη, όμως ο Βαφέας παρενέβη σωτήρια και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Λίγο αργότερα, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ντέσερς, ωστόσο το γκολ του Νιγηριανού επιθετικού δεν μέτρησε, καθώς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την κατοχή και να αναζητά διαδρόμους προς την περιοχή της Νίκης. Στο 32’ ο Γιάγκουσιτς βρήκε τον Κάνγκουα μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμα του Ζαμπιανού μέσου κατέληξε στην αγκαλιά του Γκαραβέλη.

Παρά την πίεση των «πράσινων», η Νίκη Βόλου παρέμενε καλά οργανωμένη αμυντικά και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση

Η Νίκη Βόλου ήταν αυτή που έφτασε πρώτη κοντά στο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Τζίμας επιχείρησε διαγώνιο σουτ από τα αριστερά, με τον Πένια να αποκρούει. Η μπάλα στρώθηκε στον Μάντζη, ο οποίος προσπάθησε με προβολή να σκοράρει, όμως έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία από τις επιθετικές του προσπάθειες και να ανοίξει το σκορ στο 59’. Ο Γκαρσία έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ταμπόρδα, με δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Advertisement

Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 66’. Ο Έππας μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έπειτα από πάσα του Λουκίνα, και έκανε το τελείωμα. Η μπάλα κόντραρε στον Ντε Φράι, στη συνέχεια βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Πένια και κατέληξε κόρνερ.

Στα τελευταία λεπτά η Νίκη Βόλου προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει άλλη μεγάλη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πήρε τη νίκη με 1-0.

ΓΚΟΛ: 59’ Ταμπόρδα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42’ Κάτρης, 63’ Πασαλίδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 66’ Έππας

Advertisement

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (56’ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (76’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (56’ Λουζά), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (46’ Γκαρσία), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας (62’ Παμλίδης), Έππας (85’ Σαλαμούρας), Ράιος (62’ Πανικίδης), Ομεόνγκα, Τζίμας (75’ Φερνάντες), Μάντζης (62’ Λουκίνας).

Advertisement