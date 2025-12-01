Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Λευτέρη Πετρούνια την Κυριακή (30/11). Ο «αρχονας των κρίκων» έγινε 35 χρονών και οι φίλοι του «εισέβαλαν» στο σπίτι του με μια τούρτα για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τον βλέπουμε στο σαλόνι του σπιτιού του, με την μικρή του κόρη να βρίσκεται στο πλευρό του. Αφού έσβησε τα κεράκια της τούρτας του, ευχαρίστησε τους φίλους του, αλλά και τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, η οποία οργάνωσε όλη την έκπληξη.

«Απρόσμενα και όμορφα έγινα 35. Σας ευχαριστώ για την έκπληξη και τις ευχές. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάει καλά. Προχωράμε δυναμικά πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Πάντως οι εορτασμοί γενεθλίων για τον Λευτέρη Πετρούνια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (29/11/25) σε νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει ο καλός του φίλος Χρήστος Μάστορας και ο Αντώνης Ρέμος. Σε ανάρτησή της η Βασιλική Μιλλούση ευχήθηκε στον αγαπημένο της σύζυγο για τα γενέθλιά του.