Η σπουδαία Αμερικανίδα σκιέρ Λίντσεϊ Βον κέρδισε την Παρασκευή τον πρώτο αγώνα κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών της σεζόν, γράφοντας ιστορία στο αλπικό σκι σε ηλικία 41 ετών και δίνοντας μια εντυπωσιακή ώθηση στις ελπίδες της για επιστροφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Λος Αντζελες.

Η Ολυμπιονίκης της κατάβασης του 2010 κατέκτησε την 83η νίκη της καριέρας της – και την πρώτη από την κατάβαση στο Άρε της Σουηδίας τον Μάρτιο του 2018 – με διαφορά 0,98 δευτερολέπτων στο ελβετικό θέρετρο του Σεντ Μόριτζ. Η θρυλική Αμερικανίδα ήταν η ταχύτερη στο κάτω μέρος της διαδρομής, φτάνοντας τα 119 χλμ./ώρα. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Μαγκνταλένα Έγκερ, και η Μίριαμ Πούχνερ τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Advertisement

Advertisement

Ο προηγούμενος γηραιότερος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ο Ελβετός Ντιντιέ Κουτσέ, σε ηλικία 37 ετών, στο Super-G ανδρών το 2012. Η Ιταλίδα Φεντερίκα Μπρινιόνε ήταν η προηγούμενη γηραιότερη νικήτρια στις γυναίκες, σε ηλικία 34 ετών, την περασμένη σεζόν.

H θρυλική σκιέρ από τη Μινεσότα που έχει κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και το 2011 έλαβε το Βραβείο Αθλήτριας της Χρονιάς Laureus World και ψηφίστηκε η Αθλήτρια της Χρονιάς από την Ολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών, επανήλθε στην ομάδα των ΗΠΑ την περασμένη σεζόν, μετά την αποχώρησή του λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο το 2019.

Υποβλήθηκε σε ανακατασκευή του γόνατός της με τιτάνιο και επέστρεψε στους αγώνες την περασμένη σεζόν, ανεβαίνοντας στο βάθρο στο δεύτερο κεφάλαιο της διακεκριμένης καριέρας της στο Sun Valley τον Μάρτιο, όταν κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο σούπερ-G.

«Ήξερα ότι είχα καλή ταχύτητα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τον πρώτο αγώνα», δήλωσε η Vonn.

«Ήμουν λίγο πιο γρήγορη από ό,τι περίμενα. Νομίζω ότι έκανα μια εξαιρετική κατάβαση, αλλά έκανα και μερικά λάθη, οπότε ανυπομονώ για αύριο».

LINDSEY VONN 🇺🇸🔥 IS BACK ON TOP!

She claims her first World Cup victory since her big return, delivering a statement performance in St. Moritz, securing the 83rd World Cup victory of her career. ❄️💥



🥈 Magdalena Egger 🇦🇹 (+0.98) FIRST PODIUM!

🥉 Mirjam Puchner 🇦🇹 (+1.16)… pic.twitter.com/WANtnt9Zia Advertisement December 12, 2025

Η Βον έχει άλλη μια κατάβαση το Σάββατο, ακολουθούμενη από ένα Super-G την Κυριακή.

Μόνο η συμπατριώτισσά της Mικαέλα Σίφριν (104) και ο Σουηδός Ίνγκεμαρ Στένμαρκ (86) έχουν κερδίσει περισσότερους αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αλπικού Σκι από τη Βον, η οποία μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερους στο ενεργητικό της πριν από τους Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα τον Φεβρουάριο.

Pues sí, amigos: ¡Está de vuelta! ⛷️



Lindsey Vonn rompe la historia en Saint Moritz y vuelve a ganar 7 años, 8 meses y 29 días después 🥇



Y cómo ha ganado: metiendo un segundo al resto y presentando candidatura absoluta a Milano-Cortina 2026 🇺🇸 pic.twitter.com/rOcCNZclSx Advertisement December 12, 2025

Η επιστροφή της Βον στον αλπικό σκι μετά από εγχείρηση στο γόνατο, έκανε μερικούς πρώην αντιπάλους της να αμφισβητήσουν την απόφασή της πέρυσι, αλλά εκείνη το μετέτρεψε σε πλεονέκτημα.

«Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους δεν πίστεψαν σε μένα, γιατί αυτό μου δίνει μεγάλη ώθηση», είπε.

Lindsey Vonn retired from skiing for five years, got titanium implants in her knee, and turned 41 two months ago.



Today, she won her first World Cup downhill in seven years and first since her surgery.pic.twitter.com/X8xGQwibN2 Advertisement December 12, 2025

Η νίκη της την Παρασκευή ήταν η 44η νίκη της στην κατάβαση, 21 χρόνια μετά την πρώτη της το 2004, και αυτό άλλαξε τις προοπτικές της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από μια αουτσάιντερ υποψήφια για μετάλλιο, η Βον φαίνεται τώρα μια πραγματική διεκδικήτρια του χρυσού μετά τη νίκη της επί μιας σειράς πολύ νεότερων πρωταθλητριών στην 409η συμμετοχή της.

Θα μπορούσε επίσης να παρατείνει την επιστροφή της μέχρι το τέλος της σεζόν, πέρα από την Κορτίνα.

Advertisement

«Σκέφτηκα να αποσυρθώ μετά τον τελευταίο αγώνα των Ολυμπιακών Αγώνων, επειδή δεν πίστευα ότι θα ήμουν ανταγωνιστική για έναν τίτλο (Παγκοσμίου Κυπέλλου), αλλά ίσως χρειαστεί να αλλάξω την προσέγγισή μου», είπε.

Advertisement