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Ο Λούκας Τορέιρα φέρεται να ζήτησε από τον μάνατζέρ του να βρει άμεσα λύση για την αποχώρησή του από την Τουρκία, μετά τη νέα απειλή που δέχθηκε από άνδρα ο οποίος έχει αναπτύξει εμμονή με τη σύζυγό του.

Ο μέσος της Γαλατασαράι είχε πέσει θύμα επίθεσης σε εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης τον περασμένο Μάιο. Ο δράστης είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη φυλακή, ωστόσο μετά την αποφυλάκισή του φέρεται να εντόπισε τον οδηγό του Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή και να του απηύθυνε απειλή, λέγοντας: «Θα ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα».

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Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στις τουρκικές Αρχές, με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Μάλιστα, όπως αναφέρει η The Sun, ο Τορέιρα είχε ήδη πάρει περιοριστικά μέτρα εναντίον του συγκεκριμένου άνδρα. Ο δράστης φυλακίστηκε, αλλά, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αποφυλακίστηκε και άρχισε ξανά να τον απειλεί.

Υπό τον φόβο για την ασφάλειά του, ο Τορέιρα φέρεται να ζήτησε από τον μάνατζέρ του να εξετάσει άμεσα προτάσεις από ομάδες εκτός Τουρκίας. Το αν θα αποχωρήσει τελικά από τη Γαλατασαράι αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα από τον Αύγουστο του 2022 και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχός της. Με τη φανέλα της έχει πανηγυρίσει δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Τουρκίας, καθώς και το νταμπλ της σεζόν 2023/24.

Ο Τορέιρα ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από την Πεσκάρα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σαμπντόρια και Άρσεναλ, ενώ πέρασε επίσης ως δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Φιορεντίνα. Από το 2018 είναι διεθνής με την Ουρουγουάη, μετρώντας μέχρι σήμερα 40 συμμετοχές.

⚠️🇺🇾🇹🇷 Lucas Torreira le pidió a su agente que LO SAQUE DE TURQUÍA luego de una nueva agresión del HOMBRE QUE ESTÁ OBSESIONADO CON SU ESPOSA.



🔙 Hace unos meses ocurrió este espisodio, donde está persona LE PEGÓ A TORREIRA y amenazó con matarlo.



⛔️ Fue enviado a prisión, pero… — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 13, 2026