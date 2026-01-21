Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία για να παρακολουθήσουν την αναπάντεχη ήττα της ομάδας τους με 3-1 από την Μπόντο/Γκλίμτ στο Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη το βράδυ.

Η Σίτι, μετά την ήττα με 2-0 στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συνέχισε τις κακές εμφανίσεις της, καθώς βρέθηκε να χάνει με 3-0, πριν ο Ραγιάν Σέρκι μειώσει το σκορ, αλλά οι όποιες ελπίδες για ανατροπή σβήστηκαν από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Ρόντρι λίγο αργότερα.

Ήταν μια βραδιά που οδήγησε τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δηλώσει ότι έχει την αίσθηση ότι «όλα πάνε στραβά» για τη Σίτι, και οι παίκτες αποφάσισαν να επιστρέψουν το κόστος των εισιτηρίων στους 374 ηρωικούς οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο.

Σε κοινή τους δήλωση οι τέσσερις αρχηγοί της ομάδας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόντρι και Eρλινγκ Χάαλαντ αναφέρουν: «Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς.

Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα το θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν στο παγωμένο κρύο κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης βραδιάς για εμάς στο γήπεδο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε το κόστος των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο.

Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε το Σάββατο για τον αγώνα μας εναντίον της Γουλβς και ξανά την επόμενη Τετάρτη, όταν θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλατασαράι μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς μας στο Etihad».