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Η Μαρία Σαράποβα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα 39 της, αποδεικνύοντας πως παραμένει ιδιαίτερα λαμπερή και κομψή.

Η Ρωσίδα πρώην κορυφαία τενίστρια πέρασε μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ελλάδα και μοιράστηκε με τους περισσότερους από 4,7 εκατομμύρια followers της στο Instagram στιγμές από την καθημερινότητά της, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αφήσει τις φωτογραφίες της χωρίς φίλτρα και ιδιαίτερη επεξεργασία.

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Στο άλμπουμ που δημοσίευσε περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τις βόλτες της, την πισίνα και το σπίτι, αλλά και από τη γυμναστική της. Η Σαράποβα εμφανίζεται άλλοτε με casual ρούχα και άλλοτε με μαγιό, αναδεικνύοντας μια πιο φυσική πλευρά της.

Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν τη φυσική της εμφάνιση και να την αποθεώνουν για τη λάμψη και την κομψότητά της.

Η Ρωσίδα πρώην τενίστρια, που έχει πλέον αφήσει πίσω της την επαγγελματική δράση στα κορτ, εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2026 είχε επιστρέψει στις εξέδρες του Wimbledon, όπου επίσης ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μπλε σακάκι.