Η 31χρονη αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης νοσηλεύεται στη Μόσχα. Η πρώτη εκτίμηση για την αιτία της φωτιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Η Μαρία Σουρότσκινα μεταφέρθηκε στην εντατική του Ινστιτούτου Σκλιφοσόφσκι στη Μόσχα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμά της στα δυτικά της πόλης. Η 31χρονη αθλήτρια υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία Υγρού Στίβου επιβεβαίωσε στο TASS ότι νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Τι είναι γνωστό για τη φωτιά
Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη δυτική Μόσχα και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και αντικείμενα σε έκταση περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ίσως προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση τζακιού βιοαιθανόλης. Δεν υπάρχει επίσημο εύρημα για την αιτία.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων και την κατάσταση της υγείας της.
Η καριέρα της
Η Σουρότσκινα ήταν μέλος της κυρίαρχης ρωσικής ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021. Έχει ακόμη 11 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και έξι σε Ευρωπαϊκά. Θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του αθλήματος στη Ρωσία.