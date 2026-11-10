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Η 31χρονη αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης νοσηλεύεται στη Μόσχα. Η πρώτη εκτίμηση για την αιτία της φωτιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Μαρία Σουρότσκινα μεταφέρθηκε στην εντατική του Ινστιτούτου Σκλιφοσόφσκι στη Μόσχα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμά της στα δυτικά της πόλης. Η 31χρονη αθλήτρια υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία Υγρού Στίβου επιβεβαίωσε στο TASS ότι νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

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Olympic swimming champion, 31, in critical condition after sparking house fire when she was 'refilling her fireplace' https://t.co/GblgGTf0Qp — Daily Mail Sport (@MailSport) November 9, 2026

Τι είναι γνωστό για τη φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου, η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη δυτική Μόσχα και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και αντικείμενα σε έκταση περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ίσως προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση τζακιού βιοαιθανόλης. Δεν υπάρχει επίσημο εύρημα για την αιτία.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων και την κατάσταση της υγείας της.

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации с ожогами тела, ее состояние стабильное, сообщила сестра спортсменки певица Нюша:https://t.co/Vgu7gmbDf6 pic.twitter.com/sthYvEkjmb — ТАСС (@tass_agency) November 9, 2026

Η καριέρα της

Η Σουρότσκινα ήταν μέλος της κυρίαρχης ρωσικής ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021. Έχει ακόμη 11 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και έξι σε Ευρωπαϊκά. Θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του αθλήματος στη Ρωσία.