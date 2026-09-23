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Ο Σέρβος τεχνικός περιέγραψε την περιοχή ως ένα ζωντανό σημείο συνάντησης όπου εστιατόρια και καφετέριες γεμίζουν από οπαδούς πολλές ώρες πριν την έναρξη.

Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για το γήπεδο της ομάδας, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα φανταστικό στάδιο με ιδιαίτερη ιστορική σημασία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στον προπονητή η παρουσία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία υποδέχεται την αποστολή της ομάδας μαζί με την οικογένειά της κρατώντας καπνογόνα.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και για το κλίμα που επικρατεί στους δρόμους γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ πριν από τις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής, σε δηλώσεις του στο podcast «Sport Indirektno», μίλησε για διάφορα θέματα, όπως είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Παρτίζαν, καθώς για το εάν θα ήθελε να αναλάβει κάποια στιγμή στην καριέρα του την Εθνική Σερβίας.

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Μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς μίλησε για την εμπειρία του από τη Νέα Φιλαδέλφεια τις ημέρες των εντός έδρας αναμετρήσεων και στάθηκε στο εορταστικό κλίμα που επικρατεί γύρω από την Allwyn Arena.

Όπως ανέφερε, η Νέα Φιλαδέλφεια μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης των φίλων της ΑΕΚ από πολύ νωρίς. Εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ γεμίζουν, ενώ οι οπαδοί συγκεντρώνονται στους δρόμους, τραγουδούν και δημιουργούν ένα έντονα εορταστικό σκηνικό.

«Συχνά συμβαίνουν ωραία πράγματα όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο και μπαίνουμε στην περιοχή που ονομάζεται Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια, αυτό το γνωρίζετε: όπου κι αν πας στην Ελλάδα και υπάρχει το “Νέα” ως πρόθεμα, πρόκειται για περιοχές που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες. Δηλαδή, “Νέα” κάτι, με το ίδιο όνομα που υπήρχε εκεί στη Μικρά Ασία. Και όταν μπαίνεις σε αυτή την περιοχή, που είναι πραγματικά πανέμορφη, γύρω από το γήπεδο, το στάδιο είναι φανταστικό. Πόση χωρητικότητα έχει; 32.000; Άνοιξε πριν από τρία χρόνια και εκεί έγινε ο τελικός του Conference League. Είναι τρομερό γήπεδο. Λέγεται “Αγιά Σοφιά”, από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην υποδοχή που επιφυλάσσουν οι φίλοι της ΑΕΚ στην αποστολή όταν αυτή κατευθύνεται προς το γήπεδο. Μάλιστα, αποκάλυψε ένα περιστατικό που του έχει μείνει αξέχαστο και το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο από τον βοηθό του, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο πούλμαν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με μέλη της οικογένειάς της βγαίνει στον δρόμο κάθε φορά που περνά η αποστολή της ΑΕΚ.

Αυτό που εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο τον Σέρβο τεχνικό ήταν πως η ίδια γυναίκα, ηλικίας άνω των 70 ετών, εμφανίστηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κρατώντας ακόμη και καπνογόνο, συμμετέχοντας στο καλωσόρισμα της ομάδας.

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Σύμφωνα με την περιγραφή του Νίκολιτς, μαζί της βρίσκονται μέλη της οικογένειάς της από διαφορετικές γενιές, ακόμη και μικρά παιδιά, με όλους να συμμετέχουν στην υποστήριξη της Ένωσης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλη η περιοχή είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς μέσα σε αυτά τα στενά, είναι όλα κίτρινα και μαύρα. Είναι αδιανόητο. Πριν από τα ματς, οι φίλοι μου πηγαίνουν εκεί, εγώ τους στέλνω πάντα από νωρίς και φτάνουν έξι, επτά, οκτώ ώρες πριν από τον αγώνα. Τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ είναι όλα γεμάτα. Ο κόσμος τρώει, τραγουδάει, είναι πραγματική γιορτή. Και καθώς πηγαίνουμε με το πούλμαν, στρίβουμε σε μια γωνία, φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και αυτό το λέω συνέχεια.

Μάλιστα, έχω και βίντεο. Το τράβηξε ο βοηθός μου μέσα από το λεωφορείο. Βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών. Βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού, σαν να άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα, και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει ο γιος της ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος και μαζί του κατεβαίνουν περίπου τέσσερις γενιές, με τα μικρά τους παιδιά. Όλοι υποστηρίζουν την ομάδα. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο», τόνισε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

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