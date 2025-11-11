Με ένα επιθετικό ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία περίοδο, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν από το -13 κι έτσι να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς (114-116).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα αλλά ηγήθηκε των Μιλγουόκι Μπακς, με 30 πόντους (7/12 βολές, 10/16 δίποντα και 1/2 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες και 5 λάθη σε 37:23. Οι 15 από τους πόντους του “Greek freak” σημειώθηκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο!

Μεγάλο ματς για τους Μιλγουόκι Μπακς έκανε ο Κούζμα με 26 πόντους, ενώ στους 14 πόντους με 7 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τέρνερ. Από την άλλη πλευρά 26 πόντους με 9 ριμπάουντ είχε ο Φλαγκ, ο Γουίλιαμς μέτρησε 19 πόντους και ο Γουάσινγκτον είχε 16 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Η νίκη κρίθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο Ρόλινς έκανε το 113-114 στα 18 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ουάσινγκτον έκανε λάθος στην επαναφορά, με το Ντάλας να είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Ο Κούζμα πήρε τη μπάλα και έγραψε το 113-116.

Ο Ουάσινγκτον κέρδισε φάουλ και τρεις βολές στο ένα δευτερόλεπτο. Έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη και αναγκάστηκε να χάσει και την τρίτη, με τον Πόρτις να παίρνει το ριμπάουντ και να τελειώνει το ματς.

Στο 7-4 ανέβηκε το εξαιρετικό φέτος Μιλγουόκι (4-2 εντός και 3-2 εκτός έδρας), στο 3-8 έπεσε το Ντάλας (2-5 εντός και 1-2 εκτός έδρας), που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν και ψάχνει αντίδραση.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116