Ο Παναθηναϊκός (14-10) έχασε χρυσή ευκαιρία να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (10-14) για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν σε δύο αμαρκάριστα τρίποντα στο φινάλε, με τους γηπεδούχους να παίρνουν «ανάσα» μετά την ήττα στο ΣΕΦ. Φυσικά, οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, καθώς Ναν και Μήτογλου έμειναν στην Αθήνα εξαιτίας τραυματισμών.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός άρχισε το παιχνίδι με ένα γρήγορο σερί 7-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γκραντ (5π.) και παίρνοντας το προβάδισμα με το «καλησπέρα». Αρκετά θετικός ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο και ο Ρογκαβόπουλος (5π.) διατηρώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ (11-14, 6′). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πέρασαν μπροστά με τον Σόρκιν και έκαναν το +4 μετά το τρίποντο του Μπλατ (18-14), ωστόσο ο Παναθηναϊκός έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά, μετά το καλάθι του Φαρίντ.

Στην δεύτερη περίοδο η Μακάμπι πάτησε δυνατά στο παρκέ, κάνοντας το +7 με τον Λιφ (29-22, 13′). Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε το παιχνίδι στα επόμενα λεπτά με τους Γκραντ (10π.) και Σορτς, ανακτώντας το προβάδισμα (34-35, 17′), ωστόσο το πρώτο ημίχρονο βρήκε την Μακάμπι μπροστά (42-39).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, Γκραντ (12π.) και Σορτς (9π.) συνέχισαν να δίνουν τον ρυθμό στην επίθεση, με το προβάδισμα να εναλάσσεται αρκετά συχνά για τις δύο ομάδες. Η Μακάμπι προηγήθηκε με τον Λούντμπεργκ, ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με τον Χολμς (53-54, 26′) και οι παίκτες του Αταμάν παρέμειναν μπροστά στο τέλος της περιόδου, μετά το τρίποντο του Σαμοντούροφ (59-60).

Το έκανε ντέρμπι – Άστοχοι Σλούκας και Γκραντ στο φινάλε

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η σκληρή άμυνα του Παναθηναϊκού τον κράτησαν μέσα στο παιχνίδι, ενώ ο Σορτς (13π.) αποτέλεσε μόνιμη απειλή για την Μακάμπι (67-66, 35′). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στα τελευταία λεπτά, με τον Παναθηναϊκό να μένει κοντά μετά το λέι απ του Ρογκαβόπουλου στον αιφνιδιασμό (71-68, 38′). Οι γηπεδούχοι έκαναν το +5 με τις βολές του Λούντμπεργκ (73-68), ωστόσο ο Σορτς έδωσε την ασίστ στον Ρογκαβόπουλο, με τον Έλληνα φόργουορντ να σκοράρει για τρεις (73-71).

Στην συνέχεια, ο Σορτς αστόχησε από το τρίποντο, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα και είχε την κατοχή της μπάλας στα 31 δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Παρά την ωραία δημιουργία του Παναθηναϊκού, Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν σε δύο αμαρκάριστα τρίποντα και ο Λούντμπεργκ πήγε στις βολές, ευστοχώντας και στις δύο (75-71) που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Όντεντ Κάτας) Λούντμπεργκ 16, Χορντ 4, Κλαρκ 9, Σάντος 5, Σόρκιν 13, Μπρισέτ 4, Ρέιμαν 3, Ντάουτιν 4, Λιφ 2, Μπλατ 15,

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 13, Καλαιτζάκης, Χολμς 11, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος 13, Σαμοντούροφ 4, Γκραντ 14, Τολιόπουλος 5, Φαρίντ 2, Ερναγκόμεζ 7, Γιούρτσεβεν 2