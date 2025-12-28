Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος MVP για το Μιλγουόκι στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στους Μπουλς, ωστόσο πρωταγωνίστησε άθελά του σε μια σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα που επιχείρησε στον αιφνιδιασμό.

Ειδικότερα, ενώ όλα είχαν κριθεί, με το σκορ στο 110-103 υπέρ των Μπακς, ο Γιάννης έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με «ανεμόμυλο» στα δύο δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις και οι Βούτσεβιτς, Γουάιτ ήταν οι πρώτοι που κινήθηκαν απειλητικά προς την μεριά του Greek Freak.

Bucks-Bulls HEATED after Giannis windmill 😳



CHAOS. pic.twitter.com/5ubOlLlZXE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025

Ο Γιάννης δεν ασχολήθηκε καν με τις προκλήσεις των αντιπάλων του, ενώ αμέσως έτρεξαν κοντά οι συμπαίκτες του για να τον υπερασπιστούν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύρραξη. Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να βάλουν τέλος στην ένταση, ωστόσο παίκτες και τεχνικά επιτελεία από τις δύο ομάδες έγιναν ένα «κουβάρι».

Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε πρωταθλητές, αν το κάρφωμα είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι, τότε ας είναι»

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Μπουλς, ο Αντετοκούνμπο δικαιολόγησε το κάρφωμα στο τέλος υπενθυμίζοντας ότι οι Μπακς δεν είναι αυτήν την στιγμή πρωταθλητές και αν χρειαστεί να «λερώσουν» τα χέρια τους για να το καταφέρουν, τότε έτσι πρέπει να γίνει.

«Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Πρέπει απλά να συνεχίσουμε να αναζητούμε την ταυτότητά μας. Αν χρειαστεί να παίξουμε λίγο σκληρά στο τέλος, ας είναι. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να παίζουμε με το χρόνο και να έχουμε σεβασμό και να κάνουμε fair play, την στιγμή που παλεύουμε για τις ζωές μας εδώ», είπε αρχικά.

Giannis with the quote of the season:



"Are we 11th in the East or 12th? We just gotta keep finding our identity. If we need to get a little scrappy at the end, so be it. We're not the champs. Why should we have 'play the clock out and have respect and fair play', like we're… pic.twitter.com/BiIvyeL9kL — Bucks Lead (@BucksLead) December 28, 2025

«Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε, αδερφέ, μάλλον η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα προκριθούμε στα πλέι-οφ. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Και αν το κάρφωμα είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για τη ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας είναι», υποστήριξε ο Greek Freak.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας του Γιάννη έπειτα από οκτώ παιχνίδια που ήταν εκτός λόγω τραυματισμού στην γάμπα. Ο Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλο ματς με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ στη νίκη με 112-103 και οι Μπακς διέκοψαν το σερί των Μπουλς που είχαν πέντε συνεχόμενες νίκες στο NBA.

Ο Έλληνας φόργουορντ δημοσίευσε μετά το τέλος της αναμέτρησης φωτογραφία με το εν λόγω στιγμιότυπο. «Δεν είμαι ζωγράφος, αλλά καταλαβαίνεις το νόημα», η λεζάντα στην δημοσίευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.