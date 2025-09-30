Ο Ολυμπιακός μπήκε με ορμή στην «Fernando Buesa Arena», επιβάλλοντας ασφυκτική άμυνα και βγάζοντας καθαρά σουτ στην επίθεση. Η Μπασκόνια χρειάστηκε πάνω από τέσσερα λεπτά για να σκοράρει το πρώτο της καλάθι (3-12 με τρίποντο του Καμπαρό). Στο ίδιο διάστημα, οι «ερυθρόλευκοι» χτύπησαν με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και τελειώματα κοντά στο καλάθι από Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. Ένα ακόμη ξέσπασμα 5-0 έφερε τη διαφορά στους 13, όμως οι Βάσκοι αντέδρασαν με οκτώ σερί πόντους του Φρις, μειώνοντας σε 12-19. Η ομάδα του Μπαρτζώκα ξαναπήρε προβάδισμα 13 πόντων (12-25), πριν τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χάουαρντ αλλάξουν τη ροή. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Πίτερς και τον Φόρεστ να σκοράρουν, διαμορφώνοντας το 20-27.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Χάουαρντ βρήκε και πάλι στόχο από την περιφέρεια (23-27), ενώ ο Φόρεστ έφερε το ματς σε απόσταση μίας κατοχής (29-31). Οι λύσεις των Γουόρντ και Λι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει το πάνω χέρι (31-38), ενώ ο Πίτερς έδωσε «ανάσα» με πέντε συνεχόμενους πόντους (33-43). Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, έτρεξαν σερί 9-0 και πήγαν στα αποδυτήρια στο -1 (48-49).

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Μπασκόνια συνέχισε με αυτοπεποίθηση, αλλά ο «καυτός» Ντόρσεϊ κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά με προσωπικό ξέσπασμα έξι πόντων (58-62). Οι Βάσκοι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά με τον Σάμανιτς (65-64), όμως Γουόκαπ και Βεζένκοφ ανέκτησαν τον έλεγχο (65-69). Οι Πειραιώτες έμειναν ψύχραιμοι και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +3 (70-73).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Καμπαρό αποτέλεσε ξανά μεγάλο «πονοκέφαλο» για την άμυνα του Ολυμπιακού και έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους (81-79). Το παιχνίδι μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Ο Ντιαλό με γκολ-φάουλ έκανε το 87-83, όμως τότε πήρε μπρος ο Φουρνιέ, ο οποίος με προσωπικούς πόντους γύρισε το ματς (90-91). Ο Σεντεκέρσκις απάντησε (92-91), αλλά οι Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ «μίλησαν» στο φινάλε: πρώτα με το καλάθι του Σέρβου (92-93) και έπειτα με το μεγάλο τρίποντο του Σάσα για το 92-96. Ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο μέχρι τέλους και πήρε σπουδαία νίκη με 102-96.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102