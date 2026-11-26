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Την ομορφιά της Αθήνας και του Πειραιά ανακάλυψε η αποστολή της Μίλαν, λίγες ώρες πριν από την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League.

Η ιταλική ομάδα μοιράστηκε με τους φιλάθλους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητα πριν από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

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Στις δημοσιεύσεις των «ροσονέρι» ξεχώρισαν εμβληματικά αξιοθέατα της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), με την ομάδα να παρουσιάζει στους ακολούθους της ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πόλης.

Η Μίλαν συνόδευσε το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό με τη λεζάντα: «Πρωινό μιας αγωνιστικής ημέρας σε Αθήνα και Πειραιά», αποτυπώνοντας το κλίμα λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Ολυμπιακό.

Η ανάρτηση των Ιταλών έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην ημέρα του αγώνα, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των φίλων της Μίλαν ενόψει της αναμέτρησης.