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Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν απεβίωσε την προηγούμενη Παρασκευή σε ηλικία 66 ετών, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον κόσμο της ομάδας.

Παλιοί συμπαίκτες του εκλιπόντος, όπως ο Πάολο Μαλντίνι και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν, παραβρέθηκαν στη συγκινητική τελετή για να αποχαιρετήσουν τον θρύλο των «ροσονέρι».

Ο Πάολο Μαλντίνι απέτισε φόρο τιμής στον άνθρωπο που τον καθοδήγησε και τον ενέπνευσε κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στα γήπεδα.

Οι φίλοι της ομάδας τίμησαν τη μνήμη του αρχηγού τους τραγουδώντας έξω από τον ναό και φωνάζοντας συνθήματα για την προσφορά του.

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Χιλιάδες φίλαθλοι, μαζί με σπουδαίες προσωπικότητες του ιταλικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου, έδωσαν την Τρίτη 4 Αυγούστου το “παρών” στην κηδεία του θρυλικού αρχηγού της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή, 31 Ιουλίου, σε ηλικία 66 ετών. Η προσοχή όλων στράφηκε στους παλιούς συμπαίκτες της “σημαίας” των “ροσονέρι”, με τον Πάολο Μαλντίνι να χειροκροτείται κατά την άφιξή του στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου.

Ο Πάολο Μαλντίνι έφτασε στον ναό μαζί με τον άλλο θρύλο της Μίλαν, Μάρκο Φαν Μπάστεν, για να πουν το τελευταίο “αντίο” στον εμβληματικό αρχηγό των “ροσονέρι”. Η “σημαία” της ιταλικής ομάδας δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας το φέρετρο του Φράνκο Μπαρέζι.

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Ο Πάολο Μαλντίνι εμφανίστηκε συντετριμμένος, αποδίδοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που τον προστάτεψε στα πρώτα του βήματα, ακούγοντας παράλληλα τους χιλιάδες φίλους της Μίλαν -έξω από τη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου να φωνάζουν το σύνθημα “Υπάρχει μόνο ένας αρχηγός” και να τραγουδούν το “You’ll never walk alone”.

Ο Πάολο Μαλντίνι εμφανίζεται να βρίσκεται πίσω από τον Μάρκο φαν Μπάστεν και να σκουπίζει τα δάκρυά του, σε μια “δυνατή” στιγμή που έχει συγκλονίσει τους φίλους των ‘ροσονέρι”.

“Αντίο, Φράνκο,

Σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας: πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας;

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Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου, κάθε μέρα: λίγα λόγια, αλλά πάρα πολλές πράξεις.

Με προστάτεψες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άνδρας. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω.

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Μια θερμή αγκαλιά σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στα παιδιά σου, τον Εδουάρδο και τον Τζιανναντρέα.

Θα μας λείψεις, Αρχηγέ. Αλλά το φως του άστρου σου θα συνεχίσει να μας συνοδεύει για πάντα.” είχε γράψει σε ανάρτησή του ο Πάολο Μαλντίνι, αμέσως μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, δείχνοντας το “δέσιμο” που είχε με τον αιώνιο αρχηγό της Μίλαν.

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