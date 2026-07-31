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Στο πένθος βυθίστηκε το Γύθειο στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη ο οποίος έπεσε στο καθήκον κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών είναι συντετριμμένοι για τον χαμό του με τραγικές φιγούρες τους γονείς που έχασαν το μοναχοπαίδι τους.

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Ο προαύλιος χώρος του ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν ο άτυχος πυροσβέστης, γέμισε από στεφάνια για τον άτυχο πυροσβέστη, η σορός του οποίου έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Η κηδεία του Ανθυπουραγού πραγματοποιείται με τιμές ήρωα, τις οποίες αποδίδει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο και ήταν μοναχογιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 27χρονος είχε ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, από όπου αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις. Στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του και εξελίσσοντας την επαγγελματική του πορεία.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, θέση την οποία υπηρετούσε με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Την απώλεια τριών συνολικά πυροσβεστών θρηνεί το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, δύο εξ αυτών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και ένας, ο 27χρονος αξιωματικός Κ. Λαιμοδέτης στην πυρκαγιά στο Γύθειο.