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Η παρουσία του παλαίμαχου γκολκίπερ της Μίλαν, Ντίντα, στην κηδεία του εμβληματικού αρχηγού των «ροσονέρι», Φράνκο Μπαρέζι, τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στιγμή που ο Βραζιλιάνος χαιρέτησε τους φιλάθλους της ομάδας, με το σχετικό στιγμιότυπο να διαδίδεται ταχύτατα στα social media.

Πέρα όμως από τη συγκινητική αυτή σκηνή, οι φίλοι της Μίλαν παρατήρησαν μια γνώριμη λεπτομέρεια στα χέρια του άλλοτε τερματοφύλακα. Το χαρακτηριστικά παραμορφωμένο δάχτυλό του, το οποίο υπέστη μόνιμη βλάβη έπειτα από τους αμέτρητους τραυματισμούς της καριέρας του, παραμένει εμφανώς εξαρθρωμένο ακόμη και χρόνια μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας.

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Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επισημαίνουν πως αποτελούν μια χαρακτηριστική υπενθύμιση των σωματικών καταπονήσεων και των θυσιών που συνοδεύουν τη ζωή ενός τερματοφύλακα στο υψηλότερο επίπεδο.

🇧🇷🔴⚫ Dida was present at Franco Baresi's farewell today, alongside a host of other legendary Milan players.



Fans noticed his finger – clearly still dislocated from his career as a goalkeeper. Guess that's the hazards of the job. pic.twitter.com/LuzYjIc5g2 August 4, 2026

Το χέρι του Ντίντα εξακολουθεί να φέρει ένα ανεξίτηλο σημάδι από την καριέρα του, ένα πραγματικό «παράσημο» που μαρτυρά όσα πέρασε κάτω από τα δοκάρια.

Ο Βραζιλιάνος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες της εποχής του. Με τη φανέλα της Μίλαν κατέκτησε, μεταξύ άλλων, δύο Champions League, δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας και αρκετούς ακόμη τίτλους, ενώ είχε καθοριστική συμβολή και στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2002 με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.