ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-01:30 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΚΟΡΕΑ – ΤΣΕΧΙΑ(ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)
Δημήτρης ΜΠΟΥΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00-16:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:00-22:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΒΟΣΝΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
Γιώργος ΧΑΪΚΑΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-01:30 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΗΠΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
Γιάννης ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00-16:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:00-22:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΤΑΡ – ΕΛΒΕΤΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
Γιώργος ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-01:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
Αλέξης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΪΤΗ – ΣΚΩΤΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
Πάνος ΜΠΛΕΤΣΟΣ
ΕΡΤ1 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
Μίλτος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00-16:00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
Τάσος ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ