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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  00:00-01:30     ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ1                           05:00-07:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΚΟΡΕΑ – ΤΣΕΧΙΑ(ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)

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                                                                Δημήτρης ΜΠΟΥΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               15:00-16:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               21:00-22:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               22:00-24:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΒΟΣΝΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

Γιώργος ΧΑΪΚΑΛΗΣ

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ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               00:00-01:30    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ1                           04:00-06:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΗΠΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

Γιάννης ΚΑΡΑΛΗΣ

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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               15:00-16:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               21:00-22:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               22:00-24:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΤΑΡ – ΕΛΒΕΤΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

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Γιώργος ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               00:00-01:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

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ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               01:00-03:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

Αλέξης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΤ1                           04:00-06:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΪΤΗ – ΣΚΩΤΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

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Πάνος ΜΠΛΕΤΣΟΣ

ΕΡΤ1                           07:00-09:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

Μίλτος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               15:00-16:00    ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ (Ζ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ               20:00-22:00    ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

Τάσος ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ