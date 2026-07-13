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Λίγα λεπτά μετά το γκολ-ποίημα που σημείωσε στον αγώνα της Αργεντινής με την Ελβετία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ο Χουλιάν Άλβαρες ανέβηκε στις κερκίδες και είχε μία τρυφερή στιγμή με τον γιο του.

te amo tanto julián papá 🧡 pic.twitter.com/aFdcz3BLYg Advertisement Advertisement July 12, 2026

Ο 26χρονος επιθετικός της Αργεντινής έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά του Μουντιάλ με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς στην παράταση και στη συνέχεια άφησε την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή και φόρεσε αυτή του πατέρα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Άλβαρες πήρε στην εξέδρα για να συναντήσει τη σύζυγό του, τους συγγενείς και τον μικρό γιο του.

Σε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, μάλιστα, πήρε το παιδί του στην αγκαλιά και το νανούρισε μέχρι που αποκοιμήθηκε.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της του Μουντιάλ 2026.