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Η Τσεχία και η Νότια Αφρική έμειναν ζωντανές στη μάχη της πρόκρισης στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου. Αμφότερες οι ομάδες είχαν ξεκινήσει τη διοργάνωση με ήττα από τη Νότια Κορέα και το Μεξικό αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να αποκτά χαρακτήρα τελικού.

Η Τσεχία μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Χλόζεκ έκανε την κίνηση από τα δεξιά και έβγαλε επικίνδυνο γύρισμα, με την άμυνα της Νότιας Αφρικής να μην απομακρύνει σωστά. Ο Σόικα έστρωσε την μπάλα στον Σαντίλεκ και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Γουίλιαμς για το 1-0.

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Στη συνέχεια οι Νοτιοαφρικανοί πήραν την κατοχή, όμως δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες. Η Τσεχία κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ η μεγαλύτερη στιγμή της Νότιας Αφρικής ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν το σουτ του Μασέκο σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυντικών.

Στο δεύτερο μέρος οι Τσέχοι προσπάθησαν να βρουν δεύτερο γκολ, με τον Γουίλιαμς να επεμβαίνει σε προσπάθειες των αντιπάλων του. Όσο περνούσε η ώρα όμως, η Νότια Αφρική ανέβαζε την πίεσή της και τελικά δικαιώθηκε.

Στο 81ο λεπτό, μετά από επαφή της μπάλας με το χέρι του Σουλτς μέσα στην περιοχή, η διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Μοκοένα ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Κόβαρ, γράφοντας το 1-1 και χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Η Τσεχία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως στο τέλος ήταν η Νότια Αφρική εκείνη που πλησίασε περισσότερο το γκολ της νίκης. Στο 88’ ο Κόβαρ κράτησε την ισοπαλία με σημαντική επέμβαση στο σουτ του Σεμπελεμπέλε.

Το τελικό 1-1 αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση, με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν πλέον πως οι επόμενες αναμετρήσεις τους θα είναι καθοριστικές. Η Τσεχία έχει μπροστά της το δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο Μεξικό στο «Estadio Azteca», ενώ η Νότια Αφρική θα ψάξει το αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στο παιχνίδι της πρόκρισης.