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Μια απρόσμενη και ασυνήθιστη πρόκληση καλείται να αντιμετωπίσει η Εθνική Ελβετίας κατά την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η αποστολή της «Nati» έχει εγκατασταθεί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, όμως το προπονητικό της κέντρο βρίσκεται σε περιοχή που είναι γνωστή για την παρουσία φιδιών, γεγονός που έχει σημάνει αυξημένη προσοχή για παίκτες και επιτελείο.

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Το ιδιαίτερο αυτό στοιχείο της προετοιμασίας έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των τοπικών μέσων ενημέρωσης, προσθέτοντας μια απρόβλεπτη διάσταση στην καθημερινότητα της ομάδας ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η εθνική Ελβετίας παρουσίασε τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για την προετοιμασία της. Στη φωτογραφία διακρίνονται το κεντρικό γήπεδο προπόνησης, οι χώροι εκγύμνασης των τερματοφυλάκων, τα αποδυτήρια και το γυμναστήριο. Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε μια μεγάλη κόκκινη ζώνη που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις και φέρει την ένδειξη «ζώνη φιδιών».

Η επιλογή της συγκεκριμένης σήμανσης δεν είναι τυχαία. Το προπονητικό κέντρο βρίσκεται στην κοιλάδα Carmel, μια περιοχή όπου καταγράφεται έντονη παρουσία κροταλιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν περιστατικά με πεζοπόρους που δέχθηκαν δάγκωμα από φίδια στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, η Εθνική Ελβετίας συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ενόψει της έναρξης της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

(Με πληροφορίες από Sun)