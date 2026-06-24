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Το «δέσιμο» της εθνικής ομάδας της Γκάνας αποτυπώνει μία εμβληματική εικόνα μετά τη «χρυσή» ισοπαλία 0-0 των Αφρικανών απέναντι στην Αγγλία για τον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 την Τρίτη (23.06.2026) βράδυ στη Βοστώνη.

Η έντονη πνευματικότητα των παικτών και του προπονητικού επιτελείου της Γκάνας – όπως εκφράστηκε μετά τη μάχη με την Αγγλία – είναι κάτι που ξεχωρίζει σε αυτό το Μουντιάλ.

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Πρωταγωνιστικό ρόλο στον κύκλο που σχημάτισαν τα «Μαύρα Αστέρια» έχει ο Μπέντζαμιν Ασάρε (Benjamin Asare).

Ο 33χρονος τερματοφύλακας έχει καθιερωθεί να συγκεντρώνει όλη την αποστολή σε έναν κύκλο στο κέντρο του γηπέδου, προσευχόμενος με την ομάδα.

Η Γκάνα μπορεί να μην τραβά τα φώτα της δημοσιότητας όσο τα φαβορί της διοργάνωσης, όμως έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στην αμυντική της συνέπεια και ένα στατιστικό που προκαλεί εντύπωση στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το BBC, τα «Μαύρα Αστέρια» είναι μία από τις μόλις τέσσερις εθνικές ομάδες που δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση, μαζί με την Αργεντινή, το Μεξικό και την Ισπανία.

Φυσικά, μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της πορείας είναι ο Ασάρε, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει καθοριστικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Γκάνας κόντρα στους Άγγλους αλλά και στο δεύτερο μέρος του ματς κόντρα στον Παναμά, όταν αντικατέστησε τον Λόρενς Ζίγκι.