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Ένας μάγος από τη Γκάνα δήλωσε ότι «απελευθέρωσε» τον αρχηγό της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, από το ξόρκι του, αφού ο επιθετικός της Μπάγερν δεν κατάφερε να σκοράρει στην ισόπαλη χωρίς τέρματα αναμέτρηση της Τρίτης στο Μουντιάλ 2026.

Ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ, που αυτοπροσδιορίζεται ως πνευματιστής, είχε δηλώσει πριν από τον αγώνα του ομίλου ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γκάνα ότι θα έκανε ξόρκι για να εμποδίσει τον Kέιν να βρει δίχτυα.

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«Τώρα θα απελευθερώσω τον Χάρι Kέιν ώστε στο επόμενο παιχνίδι του να μπορέσει να σκοράρει. Χάρι, θα έρθω να σε επισκεφθώ. Μην μου κρατάς κακία. Είμαστε φίλοι», είπε ο Μπονσάμ σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κέιν είχε πετύχει δύο γκολ στη νίκη της Αγγλίας με 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα του τουρνουά. Ωστόσο, απέναντι στη Γκάνα έχασε τη σημαντικότερη ευκαιρία του στις καθυστερήσεις, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το δοκάρι από κοντινή απόσταση, στερώντας από την ομάδα του τη νίκη που θα εξασφάλιζε την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι δεν μένει προσκολλημένος στη χαμένη ευκαιρία:

«Περίμενα μια τέτοια ευκαιρία να έρθει προς το μέρος μου. Ήρθε, αλλά δεν κατάφερα να περάσω σωστά πάνω από τη μπάλα. Είμαι επιθετικός αρκετά χρόνια για να ξέρω ότι δεν καταλήγουν πάντα μέσα».