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Η Γκάνα πραγματοποίησε μία από τις πιο πειθαρχημένες αμυντικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση και απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0) απέναντι στην Αγγλία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ απορρόφησε την πίεση των Άγγλων σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του εξαιρετικού Ασάρε.

Μετά το εντυπωσιακό 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα, η Αγγλία περίμενε ένα πιο εύκολο βράδυ, ωστόσο βρέθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο που αμύνθηκε με απόλυτη προσήλωση. Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά, όμως δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή.

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Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ συνέχισε να πιέζει, δημιουργώντας ορισμένες καλές ευκαιρίες. Στο 57ο λεπτό ο Μαντουέκε βρέθηκε σε θέση βολής μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια, αλλά το σουτ του σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών. Λίγο αργότερα, ο Άντερσον απείλησε με κεφαλιά, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 69’ ο Ασάρε μπλόκαρε σταθερά την προσπάθεια του Κέιν έξω από την περιοχή.

Παρά την πίεση που δεχόταν, η Γκάνα έδειξε πως μπορούσε να γίνει επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Στο 78ο λεπτό ο Αντού έφυγε στην πλάτη της αγγλικής άμυνας, όμως η φάση δεν ολοκληρώθηκε ιδανικά για τους Αφρικανούς.

Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα ήρθε στα τελευταία λεπτά. Στο 86’ ο Ασάρε πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Σάκα, ενώ αμέσως μετά ο Ο’ Ράιλι σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά. Στην επαναφορά, ο Κέιν βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, σπαταλώντας την κορυφαία ευκαιρία της Αγγλίας.

Το τελικό 0-0 διατήρησε ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης στον όμιλο. Στην τελευταία αγωνιστική η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά, ενώ η Γκάνα θα κοντραριστεί με την Κροατία σε μία αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.