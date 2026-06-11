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Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έτσι έμεινε για ακόμα μία φορά εκτός μίας μεγάλης διοργάνωσης, με την τελευταία της παρουσία να είναι το 2014 στην Βραζιλία.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να δώσουν το παρών στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, ωστόσο η τρίτη θέση πίσω από Σκωτία και Δανία άφησαν την Ελλάδα εκτός των μπαράζ.

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Φυσικά η συγκεκριμένη εξέλιξη γέμισε «πικρία» τους Έλληνες φιλάθλους, μα κυρίως τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας, οι οποίοι ήθελαν περισσότερο από ποτέ να αγωνιστούν με το εθνόσημο σε μία μεγάλη διοργάνωση. Άλλωστε έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, καθώς το ταλέντο είναι δεδομένο ότι υπάρχει.

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη ομάδα από το top 50 της FIFA που μένει εκτός Μουντιάλ. Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η Ιταλία, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2021 απέτυχαν να προκριθούν σε δύο διαδοχικά Παγκόσμια, τόσο το 2022 όσο και το 2026.

Οι Ιταλοί είναι νο12 στην παγκόσμια κατάταξη, βγήκαν δεύτεροι στον όμιλό τους στα προκριματικά, ωστόσο στα μπαράζ αποκλείστηκαν από την Βοσνία του Έντιν Τζέκο στην διαδικασία των πέναλτι, με την απογοήτευση να είναι έκδηλη σε ολόκληρη την χώρα.

«Κάζο» για την Δανία, εκτός Μουντιάλ ο Λεβαντόφσκι

Ο αποκλεισμός της Δανίας από το Μουντιάλ 2026 συνιστά ίσως την μεγαλύτερη έκπληξη αμέσως μετά την Ιταλία. Οι Δανοί είναι στο νο21 της παγκόσμιας κατάταξης και μάλιστα ήταν αντίπαλοι της Εθνικής ομάδας στον όμιλο των προκριματικών.

Το παιχνίδι στο Γ. Καραϊσκάκης δεν πήγε καθόλου καλά για την Ελλάδα, η οποία ηττήθηκε 0-3 με τα τέρματα των Ντάμσγκααρντ, Κρίστενσεν και Χόιλουντ. Στην Κοπεγχάγη η Δανία επικράτησε και πάλι της Εθνικής με 3-1, «σβήνοντας» από νωρίς τις ελπίδες της Ελλάδας για πρόκριση.

Παρόλα αυτά, οι Δανοί δεν τα κατάφεραν, καθώς αν και τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του ομίλου, αποκλείστηκαν στα μπαράζ από την Τσεχία στην διαδικασία των πέναλτι, με αποτέλεσμα να δουν και εκείνοι το Μουντιάλ από τον «καναπέ».

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Το ίδιο ισχύει και για την Πολωνία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και των «Ελλήνων» Σφιντέρκσι, Κεζντιόρα που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι Πολωνοί, νο36 στην κατάταξη της FIFA έφτασαν το 2022 μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ και οι φιλοδοξίες γύρω από την συμμετοχή της ομάδας στο επερχόμενο Μουντιάλ ήταν πολλές.

Παρόλα αυτά, τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του ομίλου τους πίσω από την Ολλανδία που πήρε την απευθείας πρόκριση και στα μπαράζ αποκλείστηκαν από την Σουηδία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Λεβαντόφσκι ενδέχεται να μην αγωνιστεί ξανά σε κάποιο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στο επόμενο μεγάλο ραντεβού θα έχει φτάσει 41 ετών.

Wikimedia Commons – Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Έξω και η Ουγγαρία

Μία ακόμα χώρα του top50 που μένει εκτός Μουντιάλ είναι η Ουγγαρία του Ντομινίκ Σαμποσλάι. Ο αστέρας της Λίβερπουλ μετράει 65 συμμετοχές και 18 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, στην οποία είναι αρχηγός και ήθελε δίχως αμφιβολία να την οδηγήσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

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Οι Ούγγροι δεν τα κατάφεραν όμως, καθώς τερμάτισαν στην τρίτη θέση του ομίλου τους, πίσω από Πορτογαλία και Ιρλανδία, μένοντας εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να σημειωθεί ότι εκτός Μουντιάλ έμειναν και χώρες με εμπειρία στην συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως η Νιγηρία, το Καμερούν ή η Χιλή.