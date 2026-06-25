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Ο εικοσάχρονος Γιοχάν Μανζάμπι πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ για την ομάδα του.

Η Βοσνία νίκησε το Κατάρ με 3-1 και τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου της με τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα της Βοσνίας διατηρεί βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

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Με νέο «σόου» του 20χρονου Γιοχάν Μανζάμπι (ασίστ και γκολ) η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο «BC Place» του Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 (με 7 βαθμούς), αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση (4 βαθμοί).

Η Ελβετία έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 11’ με τον Εμπολό που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πρεπό. Στο 33’ ο Κόμπελ αντέδρασε εξαιρετικά στο πλασέ του Λάριν, ενώ το ίδιο έπραξε και στο 41’ στο πλασέ του Αχμέντ.

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Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι Ελβετοί πέτυχαν απόλυτο… αιφνιδιασμό. Στο 40ό δευτερόλεπτο, ο Μανζάμπι με υπέροχη ενέργεια, γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Εμπολό την άφησε κάτω απ’ τα πόδια του κι ο Βάργκας έκανε την τέλεια «εκτέλεση» για το 1-0 της Ελβετίας. Στο 57’ ο Εμπολό υποδέχθηκε εξαιρετική την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Μανζάμπι κι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ δεν αστόχησε για το 2-0 των Ελβετών.

Οι Καναδοί μείωσαν στο 76’ με τον Πρόμις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγώνα, όμως η Ελβετία κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος παρά τις ευκαιρίες της ομάδας του Τζέσι Μαρτς κι έκοψε πρώτη το… νήμα στον 2ο όμιλο.

Διαιτητής: Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία)

Κίτρινες: 32’ Τζάκα – 32’ Λάριν, 87’ Μίλαρ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κρεπό, Τζόνστον, Λαριέα (83’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους, Φουγκερόλ, Μπιουκάναν (75’ Πρόμις), Τσοϊνιέρ (58’ Εουστάκιο), Σαλιμπά, Αχμέντ (58’ Μίλαρ), Ντέιβιντ, Λάριν (58’ Ολουβαζέγι).

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ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κόμπελ, Ζακέ (74’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Μανζάμπι (85’ Φάσναχτ), Σόου (74’ Έμπιτσερ), Βάργκας (80’ Εντόι), Εμπολό (85’ Ιτεν).

*Θεατές 52497.

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Με το ενάμισι πόδι στους «32» η Βοσνία, σπίτι του το Κατάρ

Η Βοσνία πήρε τον «τελικό» κόντρα στο Κατάρ με 3-1, έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και τερμάτισε στην 3η θέση, στην ισοβαθμία με τον Καναδά. Ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρεθεί ανάμεσα στις 8 καλύτερες τρίτες και στην επόμενη φάση. Τελευταίο το Κατάρ.

Στο 2’ και στο 3’ ο Αμπουναντά είπε όχι σε διαδοχικά σουτ των Ντεμίροβιτς και Σούνιτς ενώ στο 13’ ο Αφίφ έφυγε στην κόντρα αλλά ο Σούνιτς τον πρόλαβε με απίθανο τάκλιν.

Στο 17’ και στο 18’ ο Μπάσιτς απείλησε με δύο πολύ καλά σουτ και στο 29’ ήρθε το γκολ για τη Βοσνία. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς έκανε όμορφη ενέργεια έξω από την περιοχή και με άπιαστο σουτ, έγραψε το 1-0.

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Η Βοσνία πάτησε γκάζι, απείλησε στο 33΄με κεφάλια του Κάτιτς και στο επόμενο λεπτό ο Ντζέκο έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα βρήκε στον Αλ Μπράκε και κατέληξε στα δίχτυα του Κατάρ, για το 2-0.

Στο 38ο λεπτό ο Ντζέκο έφυγε απέναντι στον Αμπουναντά αλλά σημάδεψε το δοκάρι και στο 42’ το Κατάρ ξαναμπήκε στο ματς. Ο Πέδρο Μιγκέλ σέντραρε από δεξιά, ο Εντμίλσον έστρωσε στον Αλ Χαϊντός κι εκείνος από κοντά πλάσαρε για το 2-1.

Μάλιστα στο 45+3’ το Κατάρ είχε και δοκάρι, σε διαγώνιο σουτ του Πέδρο Μιγκέλ και στο 51’ ο Ντζέκο δεν βρήκε για λίγο την μπάλα, μετά από γύρισμα.

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Στο 57’ και στο 60’ τα σουτ του Αφίφ πέρασαν λίγο έξω ενώ στο 79’ το σουτ του Μπαϊρακτάρεβιτς βρήκε τον Αμπουναντά σε ετοιμότητα. Ωστόσο στο 80ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Μάχμιτς, κι εκείνος πλάσαρε από κοντά για το 3-1. Στο 90+4′ το μακρινό σουτ του Πέδρο Μιγκέλ, πέρασε μόλις έξω.

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ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Ράντελιτς, Κάτιτς (64’ Χατζικάντουνιτς), Μάλιτς (46’ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46’ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Ντζέκο (64’ Μάχμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82’ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς

ΚΑΤΑΡ (Γιουλέν Λοπετέγι): Αμπουναντά, Πέδρο Μιγκέλ, Λαγέ, Γκαμπέρ (46’ Χατίμ), Κούκι, Αλ Μπράκε, Μπουντιάφ (72’ Αλμόεζ Άλι), Φάτι (79’ Αλ Μάναϊ), Εντμίλσον (79’ Αλ Αελντίν), Αλ Χαϊντός (55’ Αλ Γκανεχί), Αφίφ.



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