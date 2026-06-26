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Τα γκολ των Σκίρι, Μπρόμπεϊ και Φαν Χέκε έδωσαν τη νίκη στην ολλανδική ομάδα, παρά τη μείωση του σκορ από τον Μαστούρι.

Μετά την τρίτη ήττα της στον όμιλο, η Τυνησία αποκλείστηκε από τη διοργάνωση χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμούς στους αγώνες της.

Η Ολλανδία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση διαχειριζόμενη τις δυνάμεις της ενόψει της επόμενης φάσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Μαρόκου.

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Η Ολλανδία έκανε αυτό που έπρεπε, χωρίς να χρειαστεί να πατήσει γκάζι μέχρι τέλους. Με νίκη 3-1 επί της Τυνησίας, πήρε την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο και έδειξε ότι μπαίνει στα νοκ άουτ με ρυθμό, αυτοπεποίθηση και κυρίως με την εικόνα ομάδας που ξέρει να «καθαρίζει» τέτοια παιχνίδια πριν γίνουν επικίνδυνα.

Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 2’ η σέντρα του Ντάμφρις κατέληξε σε αυτογκόλ του Σκίρι για το 0-1, ενώ στο 7’ ο Μπρόμπεϊ, μετά από φάση που ξεκίνησε από στημένη μπάλα και κεφαλιά-πάσα του Φαν Ντάικ, έγραψε από κοντά το 0-2. Από εκεί και πέρα, η Ολλανδία είχε τον απόλυτο έλεγχο, με την Τυνησία να ψάχνει κυρίως αντεπιθέσεις και να μένει χαμηλά στο γήπεδο.

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Οι Τυνήσιοι βρήκαν μια σπίθα στο 55’, όταν ο Μεζμπρί εκτέλεσε κόρνερ και ο Μαστούρι με καρφωτή κεφαλιά μείωσε σε 1-2. Όμως η αντίδραση δεν είχε συνέχεια. Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 63’, ο Ράιντερς εκτέλεσε κόρνερ και ο Φαν Χέκε με κεφαλιά έκανε το 1-3, επαναφέροντας την ηρεμία στους «οράνιε».

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν είχε και άλλες στιγμές, με σημαντικότερη το δοκάρι του Ράιντερς στο 66’, ενώ ο Φερμπρούγκεν χρειάστηκε στο 75’ να επέμβει σε δυνατό σουτ του Μεζμπρί. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Ολλανδία έκανε διαχείριση δυνάμεων, γνωρίζοντας ότι η συνέχεια θα είναι σαφώς πιο απαιτητική. Αντίπαλός της στους «32» θα είναι το Μαρόκο.

Για την Τυνησία, αντίθετα, το φινάλε ήταν πικρό. Τρίτη ήττα στον όμιλο, απογοητευτική συνολική παρουσία και αποκλεισμός χωρίς να καταφέρει να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στη διοργάνωση. Η Ολλανδία, από την άλλη, περνά ως πρώτη και μπαίνει στα νοκ άουτ με το βλέμμα σε μια πολύ πιο δύσκολη, αλλά και πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή.

Οι συνθέσεις

Τυνησία: Ντάμεν, Βάλερι, Κεντίρα (68’ Μπελχάτζ), Ταλμπί, Μπεν Χαμίντα (68’ Μπεν Ουανές), Αμπντί, Σκίρι, Μεζμπρί, Γκάρμπι (75’ Τσαουάτ), Μαστούρι (90’+1’ Τουνεκτί), Σλιμάνε (68’ Ατσούρι).

Ολλανδία: Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε, Γκράφενμπεργκ, Ντε Γιονγκ (72’ Κουπμάινερς), Ράιντερς (72’ Κλάιφερτ), Μάλεν (72’ Σάμερβιλ), Γκάκπο (84’ Λανγκ), Μπρόμπεϊ (78’ Ντεπάι).