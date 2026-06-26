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Ο Μαέντα άνοιξε το σκορ για την Ιαπωνία στο 56ο λεπτό, αλλά ο Ελάνγκα ισοφάρισε για τη Σουηδία με δυνατό σουτ έξι λεπτά αργότερα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ιαπωνία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον έκτο όμιλο με πέντε βαθμούς, ενώ η Σουηδία προκρίθηκε ως τρίτη με τέσσερις βαθμούς.

Οι δύο ομάδες επέδειξαν πειθαρχία και αγωνιστικό χαρακτήρα, διατηρώντας το ισόπαλο σκορ μέχρι το τελικό σφύριγμα παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στα τελευταία λεπτά.

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Η Ιαπωνία και η Σουηδία μπήκαν στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του 6ου ομίλου μπορούσε να τους στείλει χέρι-χέρι στα νοκ άουτ. Και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Το 1-1 στο Ντάλας δεν χάρισε θέαμα από το πρώτο λεπτό, αλλά έδωσε ένταση, δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και, κυρίως, δύο εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Ιαπωνία τερμάτισε δεύτερη με πέντε βαθμούς, ενώ η Σουηδία πήρε την τρίτη θέση με τέσσερις, αρκετούς για να συνεχίσει στη φάση των «32».

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε προσεκτικά, σχεδόν υπολογιστικά. Οι δύο ομάδες είχαν περισσότερο στο μυαλό τους να μη χαλάσουν αυτό που κρατούσαν στα χέρια τους, παρά να κυνηγήσουν με κάθε ρίσκο τη νίκη. Η Σουηδία μπήκε λίγο καλύτερα, προσπάθησε να πιέσει και να απειλήσει νωρίς, όμως η Ιαπωνία ισορρόπησε μετά το πρώτο τέταρτο και πήρε μέτρα στο γήπεδο.

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Το ματς άνοιξε πραγματικά στο δεύτερο μέρος. Στο 56’ οι «Σαμουράι» βρήκαν το γκολ που έψαχναν, όταν ο Μαέντα συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ντόαν και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία του Ζέτερστρομ για το 1-0. Η χαρά των Ιαπώνων, όμως, κράτησε μόλις έξι λεπτά. Στο 62’ ο Ελάνγκα απάντησε με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της διοργάνωσης, γράφοντας το 1-1.

Από εκεί και μετά, η Σουηδία έδειξε να έχει περισσότερη ενέργεια και κυνήγησε την ανατροπή. Ο Ελάνγκα λίγο έλειψε να γίνει απόλυτος πρωταγωνιστής στις καθυστερήσεις, όταν στο 90+3’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Η Ιαπωνία άντεξε, με τον Σουζούκι να κρατά το αποτέλεσμα στις στιγμές που χρειάστηκε, και στο φινάλε το 1-1 έμοιαζε με αποτέλεσμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα και των δύο.

Οι Ιάπωνες έκλεισαν τον όμιλο αήττητοι, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν πλέον σταθερή ποδοσφαιρική ταυτότητα, πειθαρχία και ποιότητα στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Οι Σουηδοί, από την πλευρά τους, απέδειξαν χαρακτήρα. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αντέδρασαν άμεσα και με τον βαθμό της ισοπαλίας πήραν αυτό που χρειάζονταν για να παραμείνουν ζωντανοί στο Μουντιάλ.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε και τις δύο ομάδες να πανηγυρίζουν. Όχι για μια μεγάλη νίκη, αλλά για κάτι εξίσου σημαντικό σε ένα Μουντιάλ: την επιβίωση. Από εδώ και πέρα, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Στα νοκ άουτ δεν υπάρχει πια χώρος για υπολογισμούς. Ένα λάθος, μία αδράνεια, μία χαμένη μονομαχία μπορεί να στείλει οποιονδήποτε σπίτι του.

Τα γκολ

56’ Μαέντα 1-0

62’ Ελάνγκα 1-1

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Συνθέσεις

Ιαπωνία: Σουζούκι, Σουγκαβάρα, Ιτακούρα, Σέκο, Ίτο, Τανάκα, Ντόαν, Μαέντα, Νακαμούρα, Καμάντα, Γιουέντα.

Σουηδία: Ζέτερστρομ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Ίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναρντσον, Στρουντ, Αγιάρι, Ίσακ, Ελάνγκα, Γιόκερες.

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