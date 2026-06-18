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Η Κολομβία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 3-1 του Ουζμπεκιστάν, σε ένα παιχνίδι που είχε ποιότητα, αντίδραση, αλλά και την καθοριστική παρουσία του Λουίς Ντίας. Οι Ασιάτες ισοφάρισαν προσωρινά και έγραψαν ιστορία με το πρώτο τους γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η ομάδα του Νέστορ Λορένσο είχε τις απαντήσεις και στο φινάλε σφράγισε τη νίκη.

Η Κολομβία ήξερε ότι απέναντί της δεν είχε έναν αντίπαλο για… διαδικαστικό απόγευμα. Το Ουζμπεκιστάν, στην πρώτη του εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ, μπήκε προσεκτικά, με σαφή πρόθεση να κλείσει χώρους και να κρατήσει το παιχνίδι σε χαμηλό ρυθμό.

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Οι «Καφετέρος», όμως, σταδιακά πήραν τον έλεγχο. Η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση ήρθε στο 32ο λεπτό, όταν ο Λουίς Ντίας βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης μέσα στην περιοχή, όμως το δυνατό αριστερό σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Γιουσούποφ. Ήταν η φάση που έδειξε προς τα πού πήγαινε το ματς.

Οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε και το γκολ. Ο Ντίας αυτή τη φορά έγινε δημιουργός και ο Μουνιός, με ένα εντυπωσιακό γυριστό τελείωμα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν ένα γκολ που έβγαλε την ποιότητα της Κολομβίας, αλλά και την άνεση με την οποία μπορεί να δημιουργήσει φάση ακόμη και όταν ο αντίπαλος αμύνεται μαζικά.

Το Ουζμπεκιστάν, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Φάμπιο Καναβάρο παρενέβη στο ημίχρονο, έκανε την ομάδα του πιο επιθετική και στο 60ό λεπτό δικαιώθηκε. Μετά από ασταθή επέμβαση του Βάργκας, ο Φαϊζουλάεφ βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία και έγραψε το 1-1.

Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ισοφάριση. Ήταν το πρώτο γκολ του Ουζμπεκιστάν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στην παρθενική του παρουσία στη διοργάνωση. Μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της χώρας, ακόμη κι αν η χαρά κράτησε λίγο.

Πέντε λεπτά μετά, η Κολομβία απάντησε με τον παίκτη που έμοιαζε από την αρχή να κρατάει το κλειδί του αγώνα. Ο Πουέρτα έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, βρήκε τον Λουίς Ντίας και εκείνος, με ψυχραιμία, νίκησε τον Γιουσούποφ για το 2-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Λορένσο διαχειρίστηκε το προβάδισμα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να μείνει ζωντανό, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει σταθερά για δεύτερη φορά την εστία του Βάργκας.

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Στο 90+9′ ήρθε και το τελικό χτύπημα. Ο Καμπάς, που είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Χάμες Ροντρίγκες, σκόραρε με δυνατή κεφαλιά και διαμόρφωσε το 3-1, βάζοντας την τελεία σε μια νίκη που δίνει στην Κολομβία ιδανική αφετηρία στον όμιλο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κολομβία ανέβηκε στην κορυφή του 11ου ομίλου, την ώρα που Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχαν μείνει στο 1-1. Για το Ουζμπεκιστάν, η ήττα αφήνει μηδέν βαθμούς, αλλά και μια ιστορική παρακαταθήκη: το πρώτο του γκολ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Τα γκολ:

40′ Μουνιός 0-1

60′ Φαϊζουλάεφ 1-1

65′ Λουίς Ντίας 1-2

90+9′ Καμπάς 1-3

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Συνθέσεις

Ουζμπεκιστάν — Φάμπιο Καναβάρο: Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Νασρουλάεφ, Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ, Φαϊζουλάεφ, Σομουρόντοφ.

Αλλαγές: Σαϊφίεφ αντί Νασρουλάεφ 46′, Καμντάμοφ αντί Ουρούνοφ 46′, Ουρόζοφ αντί Ασουρμάτοφ 77′, Αμόνοφ αντί Φαϊζουλάεφ 77′, Σεργκέεφ αντί Σομουρόντοφ 90+3′.

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Κολομβία — Νέστορ Λορένσο: Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Ροντρίγκες, Αρίας, Λέρμα, Ντίας, Σουάρες.

Αλλαγές: Καμπάς αντί Ροντρίγκες 72′, Ρίος αντί Πουέρτα 80′, Ερνάντες αντί Σουάρες 80′, Καστάνο αντί Αρίας 90+3′, Γκόμες αντί Ντίας 90+3′.

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