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Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές του Μουντιάλ 2026, οι διεθνείς του Ιράν στάθηκαν αγκαλιασμένοι, με το χέρι στην καρδιά, και τραγούδησαν δυνατά τον εθνικό τους ύμνο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και υπερηφάνειας μέσα σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής φόρτισης.

Thousands of Iranians booed the Islamic regime’s anthem as it was being played in sofi stadium



A sign of protest and solidarity with our compatriots inside of Iran pic.twitter.com/dh6SVsIey8 Advertisement Advertisement June 16, 2026

Η ομάδα του Μεχντί Ταρέμι αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο το βλέμμα όλων στράφηκε στις συγκινητικές εικόνες πριν από τη σέντρα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αποστολή κατά τη μετακίνησή της στις ΗΠΑ και τις διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές έδειξαν εμφανώς συγκινημένοι κατά την ανάκρουση του ύμνου.

Deafening mix of boos and cheers for the Iran national anthem. pic.twitter.com/7jjBNYhazf June 16, 2026

Αν και ακούστηκαν αρχικά αποδοκιμασίες από μέρος των φιλάθλων, το κλίμα άλλαξε γρήγορα, με το μεγαλύτερο μέρος του σταδίου στο Λος Άντζελες να χειροκροτεί θερμά τους παίκτες, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου.

Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο γήπεδο δεν ήταν τυχαία. Το Λος Άντζελες φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανών εκτός πατρίδας, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.