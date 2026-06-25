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Η Βραζιλία κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Σκωτία στην αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, μετατρέποντας το παιχνίδι ουσιαστικά σε υπόθεση ενός μόνο αντιπάλου.

Στις εξέδρες και συγκεκριμένα στα επίσημα του γηπέδου βρέθηκαν αρκετές μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους ήταν και ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην διεθνής με την εθνική Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

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Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον παλαίμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή να παρακολουθεί και να απολαμβάνει την εμφάνιση της Βραζιλίας έχοντας στο χέρι του ένα ποτήρι κρασί.

Η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αντικείμενο σχολιασμού. Κάποιοι χρήστες στάθηκαν στο χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο στυλ που συνοδεύει σχεδόν κάθε δημόσια εμφάνιση του Μπέκαμ, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται σήμερα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς η κατανάλωση κρασιού στις εξέδρες εξακολουθεί να θεωρείται για πολλούς κάτι ασυνήθιστο και ξένο προς την παραδοσιακή ποδοσφαιρική κουλτούρα.