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Οι Νορβηγοί αποτελούν ένα καλά δεμένο σύνολο και με παίκτη «κλειδί» τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι φιλοδοξούν να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο Μουντιάλ 2026.

Ο σταρ της Εθνικής Νορβηγίας σκόραρε στο 86′ της αναμέτρησης με την Ακτή Ελεφαντοστού και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη-πρόκριση με 2-1 στην φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Όπως είναι φυσικό, οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι μετά το τέλος του παιχνιδιού, τόσο στο Ντάλας, όσο και στο Όσλο, καθώς οι Νορβηγοί έκαναν το χαρακτηριστικό, viral «Viking Row», δηλαδή έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό που θυμίζει Vikings.

Τι είναι το Viking Row

Χιλιάδες υποστηρικτές της Νορβηγίας στέκονται στις κερκίδες, σε μετρό, κυλιόμενες σκάλες – όπου μπορεί να φανταστεί κανείς – και μιμούνται ρυθμικά την κίνηση των κωπηλατών φωνάζοντας «Ro!» (δηλαδή… τράβα κουπί!).

Πίσω όμως από αυτό το εντυπωσιακό σύνθημα, κρύβεται μια ιστορία γεμάτη συγκίνηση, εθνική περηφάνια και βαθιές ιστορικές αναφορές και παραπέμπει το τελετουργικό που έκαναν κάποτε οι Vikings.

Κάπως έτσι, μετά το τέλος του αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού, οι Νορβηγοί κάθισαν στο χορτάρι του Dallas Stadium, ακολουθώντας πιστά το τελετουργικό τους. Τον ρυθμό έδινε ο αρχηγός της Νορβηγίας, Μάρτιν Όντεγκααρντ και ακολούθησαν τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι υποστηρικτές της Εθνικής ομάδας που βρίσκονταν στις κερκίδες.

🚨 LIVE: Oslo is doing a massive Viking Row right now after Norway beat Ivory Coast 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/cYJQnbm5ac — Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026