Το ματς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική θα είναι το πρώτο του Μουντιάλ 2026 και οι φίλοι των οργανωτών έχουν κατακλύσεις τους δρόμους γύρω από το γήπεδο «Azteca» για να γιορτάσουν πριν τη σέντρα.
Οι Μεξικανοί έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πάρτι για να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται η εθνική τους ομάδα για να ξεπεράσει το άγχος και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, κόντρα στη Νότια Αφρική.
Το Μεξικό φιλοξενεί για τρίτη φορά τη διοργάνωση με τά το 1970 και το 1986 και με την πρεμιέρα να γίνεται στο ιστορικό «Azteca», όλοι περιμένουν με αδημονία να ξεκινήσει επιτέλους η γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.