Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ματς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική θα είναι το πρώτο του Μουντιάλ 2026 και οι φίλοι των οργανωτών έχουν κατακλύσεις τους δρόμους γύρω από το γήπεδο «Azteca» για να γιορτάσουν πριν τη σέντρα.

Οι Μεξικανοί έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πάρτι για να δώσουν την ώθηση που χρειάζεται η εθνική τους ομάδα για να ξεπεράσει το άγχος και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, κόντρα στη Νότια Αφρική.

Advertisement

Advertisement

Το Μεξικό φιλοξενεί για τρίτη φορά τη διοργάνωση με τά το 1970 και το 1986 και με την πρεμιέρα να γίνεται στο ιστορικό «Azteca», όλοι περιμένουν με αδημονία να ξεκινήσει επιτέλους η γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.