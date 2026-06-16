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Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο Μουντιάλ 2026, καθώς το πρόγραμμα της Τρίτης (16/6) περιλαμβάνει τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες της Γαλλίας και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, σε μια βραδιά γεμάτη ποδοσφαιρική δράση.

Η αρχή γίνεται στις 22:00, με τη φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλία να αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στη 01:00 ακολουθεί η αναμέτρηση Ιράκ – Νορβηγία, επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Τα βλέμματα, ωστόσο, στρέφονται στις 04:00 στην πρώτη εμφάνιση της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, με τον Λιονέλ Μέσι να ηγείται της προσπάθειας της «αλμπισελέστε» για τη διατήρηση των σκήπτρων της. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 07:00, με το παιχνίδι Αυστρία – Ιορδανία στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)